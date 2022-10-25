Эксклюзив 25 октября 2022, 17:23 Попытки Макрона решить конфликт на Украине — синоним пустозвонства Журналист Авва: звонок Макрона папе римскому — часть политики Запада РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к папе римскому Франциску с просьбой позвонить лидеру России Владимиру Путину, патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Глава республики уверен, что понтифик сможет урегулировать конфликт на Украине. Однако на самом деле Макрон исходит не из благих намерений, а лишь пытается решить проблемы в своей стране. Об этом «360» заявил латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва.

Реклама

Далее — прямая речь.

Поступки и пустые слова

Звонки Макрона прямые, косвенные, через папу, Болсонару, через кого он там еще будет звонить — это часть тактической войны Запада. Все, что мы видим по факту, — переброска дивизий ВДВ США в Румынию.

Одновременно видим заявления Пентагона, что они не планируют отправлять военных на театр боевых действий на Украине. Мы видим поступки, приближение и пустые слова.

Макрон — синоним пустозвонства и европейского вранья. Его так и следует воспринимать. Ни больше ни меньше.

Инструмент внешней политики США

В данном случае Европа не является проводником суверенной политики, это инструмент внешней политики США. Проблема заключается в другом. Создав у себя энергетический кризис — и это вопрос внутренней политики, так как следствием будут инфляция, остановка производства и безработица, — они могут решить эту внутреннюю проблему только одним путем: восстановить энергетическое взаимодействие с Россией. Но это им не позволяет отсутствие внешней политики.

Поэтому сегодня их тактика одна: победить нас и потом ограбить, чем они коллективно и занимаются.

Гробы французских мужчин

Что может реально заставить этих людей давить на Киев, на структуру с назначенной колониальной администрацией? Экономические трудности не могут, они еще не доросли до этой степени, даже если мы обратимся к истории и соберем студенческие волнения.

Это может сделать только одно: гробы молодых французских мужчин, прибывающих в Пятую республику. Этого пока не происходит — и то я не уверен, потому что польские начинают прибывать.

Весь вопрос в том, что они могут проводить эту политику в ограниченный временной ресурс. Они ограничены не в этом смысле, потому что их промышленная деградация и возможность перезапустить ВПК будут стремительно съеживаться из-за энергетического недостатка, который негде восполнить, кроме как в России. Тут присутствует стратегическая линия.

Поэтому мы и наблюдаем эту истерику. Насколько их держит страх глобальной ядерной катастрофы, да фиг их знает. Это ведь или безумные люди, или исполнители с отрезанными мозгами.