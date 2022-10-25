Макрон попросил папу римского позвонить Путину, патриарху Кириллу и Байдену | 360°

Мир 25 октября 2022, 12:15 Макрон попросил папу римского позвонить Путину, патриарху Кириллу и Байдену Le Point: президент Франции попросил папу римского позвонить Путину и патриарху Кириллу РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к папе римскому Франциску с просьбой позвонить лидеру России Владимиру Путину, патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. По мнению Макрона, понтифик может способствовать урегулированию конфликта на Украине, написала газета Le Point.

По данным издания, с просьбой о телефонных переговорах Макрон обратился к Франциску во время аудиенции. Он призвал папу римского содействовать установлению мира.

Реклама

Ранее президент Франции во время выступления в Риме заявил, что власти России используют руководство РПЦ для оправдания собственной политики. Его заявления о манипуляциях вызвали резкую критику со стороны постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Реклама

Дипломат назвал эти высказывания очень смелыми и неуместными. По его словам, лидерам европейских стран следует не трогать такую деликатную тему, чтобы не выглядеть высокомерными и смешными, сообщил RT.