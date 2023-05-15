Эксклюзив 15 мая 2023, 11:45 Эрдоган или Кылычдароглу? Кто из возможных президентов Турции удобнее России? Политолог Михайлов: России выгоднее победа Эрдогана, он не подвластен США и НАТО РИА «Новости»

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Победа Реджепа Эрдогана на выборах в Турции будет предпочтительнее для России, чем приход к власти его оппонента — Кемаля Кылычдароглу. Ведь действующий турецкий лидер проводит самостоятельную политику, защищает национальные интересы и не хочет подчиняться Западу. В чем-то он похож на российского президента Владимира Путина. Такое мнение в разговоре с «360» высказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Последние подсчеты показывают, что, скорее всего, будет второй тур выборов. Для России предпочтительнее будет, чтобы победил Реджеп Эрдоган, а не его оппонент. Потому что Эрдоган ведет самостоятельную политику, делает все для защиты национальных интересов собственного государства. Он чем-то похож с нашим президентом Владимиром Путиным. Они где-то умеют договариваться, находят выход из ситуации», — сказал он.

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По мнению Михайлова, Россия предпринимает «максимум усилий» для поддержки действующего турецкого президента.

«Эрдогану дается возможность быть неким посредником зерновой сделки, он может принимать делегации во время переговорных процессов. Ни одной другой стране, ни одному лидеру такого не удавалось. Мы понимаем важность Турции для РФ, важность не прихода там оппозиции к власти», — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что оппонент Эрдогана является прозападным политиком. Вероятно, что в случае победы он и его соратники изменят вектор отношений с Россией.

«Мы построили там атомную станцию, есть какие-то военные контракты, но все это можно прекратить под давлением Запада в случае прихода к власти оппозиции. Конечно, США вмешиваются в выборы. Используется определенная тактика. Сейчас мы слышим обвинения турецкой оппозиции в том, что это российская власть вмешивается в выборы», — добавил Михайлов.

На его взгляд, турецкий народ прекрасно понимает, кто ему нужен. Однако при этом мнения пока разделились.

«Я думаю, что большая часть Турции в итоге проголосует за Эрдогана. Потому что именно при нем имя Турции стало звучать громче. При нем турки поняли, что некое величие Османской империи в том или ином формате может появиться. Турция вновь станет одним из главных игроков на мировой арене», — заключил эксперт.

Он также спрогнозировал победу Эрдогана. Выборы в Турции прошли 14 мая. Утром в понедельник стало известно, что действующий турецкий лидер после предварительного подсчета голосов набрал 49,24%, Кылычдароглу — чуть больше 45%.