Эксклюзив 11 июля 2023, 20:54 Надежды Украины на членство в НАТО не оправдались. Зеленского поставили на место Политолог Гаспарян: Украину пригласят в НАТО только при успешном контрнаступлении President.gov.ua / Википедия

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Украину решили не приглашать в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Союзники только согласились на пакет из трех элементов, приближающих страну к военно-политическому блоку. Политолог Армен Гаспарян в беседе с «360» сказал, что условие для принятия Украины в альянс только одно — показать то, чего от нее ждут во время контрнаступления.

«Никаких других условий нет по той лишь причине, что в Украину вложили очень много денег, ожидания завышены, а результата нет. Во многом из-за президента Владимира Зеленского», — заявил эксперт.

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Зеленского поставили на место

Много украинский военных были уничтожены во время боев за Артемовск. Затем, по словам собеседника канала, украинский лидер устроил достаточно нелепое «приазовское контрнаступление». Оно получило название «приазовская резня».

«Результаты какие? Потеряны боеспособные части ВСУ и время. Зеленский должен был показать результаты к саммиту альянса, но не показал. Вместо этого начал учить жизни того же американского президента Джо Байдена. Но сегодня Зеленскому все достаточно популярно объяснили: кто он есть и каково его место под солнцем», — заявил Гаспарян.

Генсек альянса Йенс Столтенберг четко заявил, что в случае поражения Украины в конфликте с российской стороной вопрос о ее включение в состав НАТО «вообще не будет стоять на повестке».

Реакция киевского режима на то, что страну в НАТО не берут, уже есть. По словам политолога, она достаточно точно сформулирована.

«Местным хуторянам скажут: „Слушайте, ну мы должны гордиться президентом, смотрите, какой он гордый, он независимый, он свою позицию обозначил, он высказывал странам альянса свое категорическое фи. Вы должны любить его и ценить. Ну, а поскольку новости на хуторе соответствующие, делайте для себя выводы“», — сказал спикер.

Исход был известен заранее

О том, что Украину не примут, было известно за две недели до саммита НАТО, подчеркнул Гаспарян.

«По большому счету не Украина была главной темой саммита, а Швеция. А Украина — дополнительный фон. Поэтому украинские СМИ сейчас молниеносно сетку информационную перестроят. Они, собственно, этим и занимаются», — отметил политолог.

На ход СВО, по мнению эксперта, отказ принимать Украину в НАТО для России не повлияет. Специалист также отметил, что киевский режим уже стал получать меньше поддержки от западных стран.

Решение не приглашать Украину в альянс, не называть конкретных сроков ее вступления и выдвинуть киевскому режиму условия потенциального членства — крайне возмутило президента Владимира Зеленского.