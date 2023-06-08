Эксклюзив 08 июня 2023, 22:55 Политики вроде Марио Драги развалят ЕС «Голос Мордора»: Евросоюз развалит сам себя, России ничего делать не придется РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Запад должен гарантировать поражение России в украинском конфликте — и никак иначе. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» указал на сходство подобных выпадов с высказываниями Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса.

Далее — его прямая речь.

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Бывший премьер Италии Марио Драги, известный либерал, который, кроме премьерства, занимал различные должности во всевозможных глобалистских структурах, выступая в Массачусетском университете, заявил следующее: «Европа и США должны гарантировать поражение России, альтернативы нет. Иначе победа России разрушит Европейский союз. Конфликт на Украине, как никогда прежде, продемонстрировал единство ЕС в защите своих основополагающих ценностей, выходя за рамки национальных приоритетов отдельных стран. Это единство будет иметь решающее значение в ближайшие годы».

Уверен: если поменять всего несколько слов, не меняющих смысл сказанного, подобное можно найти в речах Адольфа Гитлера или Йозефа Геббельса. Вот чисто их риторика. Пафосная и русофобская. И четко поставлена главная задача — победа над Россией.

Марио Драги не озвучил дальнейшие планы, но они понятны и так — расчленение страны, ограбление и геноцид. Ничего нового.

Викимедиа

Примечательно, что Драги — итальянец. Представитель страны, которая была ближайшим союзником гитлеровской Германии и чьи солдаты в очень больших количествах воевали на Восточном фронте.

Итальянцы шли на Сталинград, участвовали в блокаде Ленинграда. Без особого геройства, что раздражало даже Адольфа Гитлера.

Очень многие предпочитали сдаться в плен, поняв, что их ждет в далекой негостеприимной стране, в которой даже природа против выходцев из нежного средиземноморского климата.

Получилось так, что Италия избежала того наказания, которое получила Германия. Может быть, и заслуженно, потому что против фашизма восстала значительная часть итальянского народа. Но принципиально это ничего не меняет.

Это ленинградцы умирали в том числе потому, что их город морили голодом и холодом «бравые» итальянские вояки. А вовсе не жители Рима или Неаполя от того, что под стенами их городов стояла Красная Армия.

И наверное, даже жалко, что не стояла. Может быть, сейчас у таких вот сеньоров Драги было бы побольше ума. Может быть, внутри щелкнуло бы то, что называется исторической памятью.

Хотя, если посмотреть на сегодняшнюю Германию, можно понять, что и это не является рецептом душевного здоровья.

А Марио Драги пусть не волнуется — Россия не собирается разрушать Европейский союз. Европейские политики — такие, как сам Драги, — прекрасно справятся сами.