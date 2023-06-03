Мир 03 июня 2023, 14:28 Боррель рассказал, как скоро Украина проиграет без поддержки Запада Глава евродипломатии Боррель: без поддержки Запада конфликт на Украине быстро закончится РИА «Новости»

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Конфликт на Украине быстро закончится, если Запад прекратит оказывать военную помощь, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, поражения ВСУ ни в коем случае допускать нельзя, сообщило агентство Reuters.

Глава евродипломатии подчеркнул, что в случае прекращения военной поддержки Украине конфликт быстро завершится, однако пострадает «суверенитет» страны.

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«Мы не можем прекратить военную поддержку Киева, потому что мы не хотим мира, который приведет к капитуляции Украины», — отметил Жозеп Боррель.

Жители Германии раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца за поставки оружия на Украину. По мнению людей, глава правительства ФРГ способствует разжиганию конфликта с новой силой, после чего в его адрес выкрикнули оскорбления. Политик попытался оправдаться за свои действия, однако толпу это не убедило.

На Украине случился скандал из-за невыполнения программ Международного валютного фонда. Один из депутатов Верховной рады заявил об отсутствии единства в стране и обвинил в случившемся оппозиционеров.