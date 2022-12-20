Мир 20 декабря 2022, 17:16 США подобрали Зеленскому сменщика Экс-офицер разведки США Риттер раскрыл планы Белого дома поменять Зеленского на Залужного РИА «Новости»

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Кандидатуру главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного власти США рассматривают в качестве замены для действующего президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас американцы ведут подготовку для смены руководства страны. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший военный подчеркнул, что его прогноз подтверждается постоянным появлением Залужного в западных СМИ. По мнению Риттера, глава ВСУ окажется более договороспосбным, чем действующий украинский лидер.

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«Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины», — заявил он.

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Риттер добавил, что своим поведением президент Украины продемонстрировал, что уже не может найти выход из сложившегося кризиса. Залужный, в свою очередь, имеет серьезную поддержку армии и населения, которые устали от бесконечных боев. Поэтому главнокомандующий ВСУ вполне может согласиться на переговоры.

О предстоящем дворцовом перевороте на Украине ранее заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала внеплановый визит заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Киев.

Захарова напомнила, что после появления американского дипломата в украинской столице в 2014 году там произошел государственный переворот. Представитель МИД не исключила, что в этот раз в элитах Украины произойдет новый раскол.