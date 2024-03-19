Мир 19 марта 2024, 18:43 Политические нарды. Армянскому премьеру нужен международный конфликт Востоковед Тарасов: Пашинян распространяет фейки о скорой войне с Азербайджаном Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

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Никол Пашинян продолжает заигрывать с НАТО и сыпать фейками об угрозах скорого нападения Азербайджана. Вооруженный конфликт будет только на руку армянскому политику — так он сможет дольше продержаться у власти. Подробности выяснял «360».

Армения ожидает войну с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном. По словам политика, она может начаться уже в конце недели, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Баку еще в начале марта потребовал, чтобы армянские жители выехали оттуда.

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Речь идет о четырех селах, которые расположены вдали от основной части Армении: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Азербайджан считает, что населенные пункты принадлежат ему и потому «подлежат немедленному освобождению» от армян.

Ранее Пашинян пожаловался генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Азербайджан не принял предложения Армении о взаимном контроле над вооружениями и отказался подписывать пакт о ненападении. Возможно, премьер рассчитывал на заступничество Североатлантического альянса, с которым надеется сотрудничать.

Политическая игра на три страны

Все перипетии последнего времени между Арменией и Азербайджаном — неподписанный мирный договор, демаркация границы по сценарию азербайджанцев, их продвижение на территории армян — направлены в сторону России, заявил «360» востоковед, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Устав ОДКБ определяет, что организация должна обеспечить территориальную целостность Армении. Россию обвиняют, что она не поддерживает армян, те говорят о своей территориальной собственности, а азербайджанцы утверждает, что по картам это их территория. Станислав Тарасов

Получилась такая политическая игра в нарды, которую затеяли с российским президентом Владимиром Путиным лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Азербайджана Ильхам Алиев / Global Look Press

Востоковед напомнил, что в этой игре в нужный момент важно выбросить две кости-«шестерки». Что ж, Россия скоро их выбросит.

Слова Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном, по мнению собеседника «360», довольно странны: такие события не происходят лишь от того, что одна из сторон отказалась подписать какие-то договоры. Кстати, премьер-министр Армении сделал свое заявление как раз в тот момент, когда в стране находился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Азербайджан, со своей стороны, заявил, что наступать не собирается. Все эти фейки, которые бросаются Пашиняном в политическое пространство, говорят о том, что он нервничает и пытается всеми ресурсами создать прецедент международного конфликта, чтобы объявить военное положение и сохранить политическую власть. Станислав Тарасов

Однако Баку, по словам Тарасова, грамотно действует и едва ли собирается решать свои территориальные проблемы силовыми средствами. Азербайджанцы вполне в состоянии найти другой выход из сложившейся ситуации, заверил востоковед.