Знаменитости 16 января 2023, 15:10 Умерла Джина Лоллобриджида Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Популярная итальянская актриса кино Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Причина смерти артистки не уточнятся.

Реклама

В 60-х годах прошлого века Лоллобриджида много снималась у ведущих итальянских и европейских режиссеров, а также появлялась в голливудских картинах той эпохи.

Реклама

Широкому кругу зрителей актриса известна по ролям в фильмах «Собор Парижской Богоматери» и «Фанфан-Тюльпан».

Всего она снялась более чем в 60 картинах и считается одной из самых успешных представителей профессии в своем поколении. Вместе с ней играли такие актеры, как Жерар Филип, Фрэнк Синатра и Хамфри Богарт.

Лоллобриджида была кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». В 2018 году она получила именную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Лоллобриджида планировала баллотироваться в парламент Италии. Она рассказывала о своих планах стать «голубем мира», которому надоели постоянные склоки между политиками.