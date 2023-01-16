16 января 2023, 15:10
Умерла Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни
Популярная итальянская актриса кино Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщила газета La Repubblica.
Причина смерти артистки не уточнятся.
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В 60-х годах прошлого века Лоллобриджида много снималась у ведущих итальянских и европейских режиссеров, а также появлялась в голливудских картинах той эпохи.
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Широкому кругу зрителей актриса известна по ролям в фильмах «Собор Парижской Богоматери» и «Фанфан-Тюльпан».
Всего она снялась более чем в 60 картинах и считается одной из самых успешных представителей профессии в своем поколении. Вместе с ней играли такие актеры, как Жерар Филип, Фрэнк Синатра и Хамфри Богарт.
Лоллобриджида была кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». В 2018 году она получила именную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.
Лоллобриджида планировала баллотироваться в парламент Италии. Она рассказывала о своих планах стать «голубем мира», которому надоели постоянные склоки между политиками.
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