Палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле сам факт этого назвали «возмутительным и неприемлемым», тем более что множество других государств не признает юрисдикцию МУС, поэтому его решения с точки зрения права «ничтожны». Публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» напомнила, что у каждого народа есть чувство достоинства: ни одна страна, чьего лидера Запад самовольно убил или осудил, не забыла нанесенного оскорбления.

«Здесь не говорят на французском»

Тридцатого декабря 2006 года я стояла на улице Brick Lane в Лондоне и слушала по радио сообщение о казни Саддама Хусейна. Вместе со мной там стояли тысячи арабов, иранцев, которые традиционно приторговывали там на рынке и занимались мелким криминалом.

Среди них — много беженцев из Ирака. Это был, по правде сказать, их район, рядом с большой мечетью на Whitechapel.

Когда-то они по разным причинам бежали из Ирака: кто-то не угодил клану Хуссейнов, другие пострадали от бомбежек еще Буша-старшего, третьи просто уехали на запад в поисках рая.

Все эти люди стояли обескураженные. На их лицах были растерянность и оскорбление.

Президент Ирака (1979-2003) Саддам Хусейн / Викимедиа

Я бы тогда сказала, что основным чувством многочисленных арабов и иранцев в те минуты была обида за собственное попранное достоинство.

Им, даже тем, кто бежал в Англию и хотел жить ее ценностями, было тяжело осознавать, что с их страной и, как тогда уже было понятно, с другими соседними можно так себя вести: бомбить, разорять, задерживать их лидеров на их же земле, казнить и вешать.

Один араб — видимо, из стран Магриба — поднял над толпой маленький плакат La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu («Войны в заливе не было»). Это книга французского философа Жана Бодрийяра, который утверждал, что операция «Буря в пустыне» на самом деле стала истязанием более слабого, безоружного — того, кого можно оболгать новыми инструментами медиавнушения.

Вежливый полицейский в смешном шлеме с завязкой на подбородке подошел к человеку и велел ему убрать плакат. Я до сих пор помню слова того полицейского: There is no French speaking ones around here — «Здесь не говорят на французском». Вот и все.

Багдад, Ирак. Накануне военных действий в Персидском заливе по стране прокатилась волна антиамериканских демонстраций около посольства США / РИА «Новости»

Посмел ослушаться солдата НАТО

Я специально поехала в Белград в первый день слушаний дела Радована Караджича. Притом что Сербия сама его арестовала и выдала, в стране суд рассматривали чрезвычайно трагически даже оппозиционеры. Как плевок в лицо всем.

Обида от того, что так можно с их гражданином, объединила сербов. Больше скажу, и албанцев, боснийцев суд над Караджичем тоже объединил. Они помнили, что были общим государством, и это общее оскорбление в адрес их всех.

До того суд над Милошевичем произвел такое же воздействие. Тем более в суде он доказал, что от американских бомбежек погибло чуть ли не больше албанцев, косовских и сербских, чем самих сербов, и что наибольший всплеск онкозаболеваний из-за боеприпасов с урановыми сердечниками пришелся на албанские территории, которые так якобы освобождали.

Места, где силами НАТО были применены боеприпасы с обедненным ураном / Википедия

Сейчас мы вообще видим, как Сербия с Косово и Албанией сближаются, начинают стирать границы, интегрироваться.

В бывшей Югославии все остались недовольны событиями 1999 года, включая косоваров, поскольку Косово превратилось в нищую дыру, европейский центр паленой водки и киднеппинга.

Здание Министерства обороны СРЮ после бомбардировки / Википедия

Общий консенсус сербов с албанцами и боснийцами сегодня: «Мы заслуживали чести и достоинства самим друг с другом разбираться».

За что бомбили Югославию? За то, что она не выполнила требования НАТО по выводу войск из Косово и Метохии. При этом среди членов альянса не было ни одной страны — участницы югославского конфликта.

… на четыре кулака

Примечательно, что Милошевич заявил, будто дал себя задержать, так как знал, что в США принято решение о его ликвидации, и счел, что ему безопаснее в тюрьме. А Радован Караджич, наоборот, прятался много лет, потому что после отказа от сделки с ООН США якобы решили ликвидировать его без суда. Вот просто решили убить и все. Как и в случае с Че Геварой.

Если вы откроете хотя бы «Википедию», то увидите, что арест и передача Радована Караджича трибуналу были одним из условий вступления Сербии в ЕС. В 2008 году Караджич арестован, в 2016-м осужден и отбывает наказание в британской тюрьме. Основной свой срок он получил за убийство боснийских мусульман в 1995 году.

Материал о Радоване Караджиче, первом президенте Республики Сербской в 1992-1996 годах / РИА «Новости»

При этом к трибуналу по бывшей Югославии не привлекли неоднократно задерживаемого и отпускаемого боснийского командира Рамиза Делалича, который еще в 1992 году расстрелял в Сараеве сербскую свадьбу. Также напомним, что во время осады Сараева было уничтожено множество сербов и хорватов, после снятия осады в 1995-м начались расправы над не ушедшим сербо-хорватским немусульманским населением.

Однако тот же Делалич избежал наказания, ни один боснийский полевой командир не был осужден за убийство сербов или хорватов, немногочисленные боснийцы и хорваты-мусульмане, задержанные международным трибуналом, были в основном переданы местным судам на родину, где их оправдали или приговорили к небольшим срокам в случае, если они оказались причастны к гибели… босняков или албанцев!

А что Сербия? Она так и ждет вступления в Евросоюз. Если вы думаете, что этот расклад волнует только сербов, вы мало знаете о Балканах: и боснийцы, и албанцы прекрасно знают, что исход событий был предрешен не представлениями о справедливости, а волей США.

На кого Штаты указали, тех вытащили с родины, кого позволили оставить на свободе или дома, тех оставили. Ни о каком достоинстве албанцев или боснийцев речи не идет.

Наш дракон

А что насчет Ливии? Там, вообще-то, существовало крепкое социальное государство, люди были шокированы судьбой Каддафи. Отношение к нему ливийцев было общее: «Это наш дракон».

Между прочим, он больших войн не вел, не истреблял свой народ, не осаждал свои города. В 70-80-е разве что пытался шуметь в Африке, за что по нему тогда же отбомбились, но об этом уже мало кто помнит.

Муаммар Каддафи / Викимедиа

Каддафи убили, когда он спасался от бомбежек НАТО в родных краях. И ливийцы приняли это как оскорбление. Существование порядка, при котором одна страна может просто прийти в другую и убить ее лидера, или судить его, или гонять, как зайца, по родной пустыне, глубоко оскорбительно, невзирая на причины.

Между румынами, которые сами убили Чаушеску, и сербами, тем более ливийцами — пропасть. А уж с латиноамериканскими странами, где США вообще без всякого упоминания ООН и НАТО регулярно высаживались десантом и даже ликвидировали патриотически настроенных политиков, румын сравнивать вовсе неприлично.

Принято считать жителей стран с недемократической или антизападной властью и военной риторикой заложниками режимов: дескать, вот были Кастро, Ким Чен Ир, Чавес, Каддафи, у них были армии и был народ, которым они прикрываются, который не выпускают из страны, чтобы население не только зарабатывало деньги, но и прикрывали власть своими телами.

А в реальности множество кубинцев, северокорейцев не хотят в мир, где вот так любой может прийти и как шелудивого пса пристрелить их дракона только потому, что он не нравится сильным странам или не выполняет их условия, не продает им нефть, не пускает качать газ, не дарит им землю…

Протесты сторонников Каддафи в Триполи, май 2011 года / Википедия

Неужели вы думаете, что, открой Кимы границу и сдай свою ядерную бомбу, северные корейцы тут же разбегутся, а оставшиеся будут просить, чтобы им прислали американского ставленника?

У народов есть достоинство, оно в том числе заложено в понятии права на самоопределение. И это чувство срабатывало, даже когда самопровозглашенным вершителям правосудия попадался непопулярный лидер вроде Мубарака (в Египте суд над ним воспринимали как американский), убитого президента Гаити Моиза или проамериканского доминиканского диктатора Трухильо.

А уж когда от руки западного возмездия погибают любимые народом лидеры вроде президента Гватемалы Арбенса, который был убит за антиамериканизм, то их народы долго оплакивают собственные честь и достоинство.

Не отдали бы даже Ельцина

К чему я это все говорю? В России у Владимира Путина без всяких допущений сегодня огромная поддержка, люди у нас не голодом сидят и не на цепи. Выдача Международным уголовным судом ордера на его арест еще больше сплотит даже тех, кто до всех этих событий требовал от Путина уйти в отставку.

Уверена, что большинство россиян без всяких заградотрядов и положения заложников предпочтут изоляцию и экономическую блокаду альтернативе, при которой те же американцы могут взять и задержать Путина.

Потому что, во-первых, это оскорбительно: если у нас есть вопросы, мы хотим сами их решить. Во-вторых, все видели, чем оборачиваются такие уступки и на что обречены страны, чьих лидеров можно как котят брать за шкирку и топить.

Очевидно, МУС выписал ордер в расчете, что мы Путина выдадим. Ну не мы, конечно, а элиты, которые устанут от санкций и захотят совершить с Западом сделку. Но мне кажется, что никакие элиты на это не пойдут, поскольку тем, кто так сделает, власть в России не получить и не удержать.

У нас есть достоинство, только нас больше и мы сильнее, чем сербы или гватемальцы, с нами на манер Сербии дело провернуть не получится.

Сделки элит по поводу судьбы Путина невозможны, потому что никаким элитам население этого не простит.

Самое глупое, что Запад мог россиянам предложить, — это выдать Путина. И самое опасное вообще для внутриполитической ситуации, что могут сделать элиты, — пойти на такую сделку. Сметет всех.

У нас, я уверена, даже Ельцина бы из России никто не выдал, хотя его ненавидело ровно столько граждан страны, сколько сейчас одобряют Путина, и в народе считали, что Ельцина надо было головой на рельсы класть.

Но никогда в России, даже в 1990-х, не говорили, что это должны делать, допустим американцы. Как и американцы ни разу не допустили, что того же Трампа мог бы арестовать Китай…

Эффект от решения МУС будет обратный задуманному. Нас слишком много, чтобы мы позволили указывать себе, что нам делать.