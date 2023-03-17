Важное 17 марта 2023, 19:21 Решение МУС об «аресте» Путина назвали путем самоликвидации Сенатор Клишас: МУС встал на путь самоликвидации, выдав ордер на «арест» Путина РИА «Новости»

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Решение международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на арест главы России Владимира Путина абсурдно. Такое мнение озвучил член Совета Федерации Андрей Клишас. Он описал видение ситуации в Telegram-канале.

По мнению сенатора, в этом случае представителям России стоит пойти на зеркальные меры. Таким шагом, по словам Клишаса, должна стать выдача ордеров на арест всех «судей» МУС.

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Также он заявил, что правоохранительное ведомство из Гааги встало на путь самоуничтожения, приняв решение о задержании Путина.

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«Ликвидировать этот „суд“ было бы лучше, только ликвидировать то, что мы не признаем, будет сложно», — заявил Клишас.

Он отметил, что решение членов МУС не влечет за собой никаких последствий. Также сенатор добавил, что у постановления суда Гааги нет правовых оснований.

Клишас напомнил, что к весне 2023 года Россия — не единственная страна, которая не признает юрисдикцию МУС. Такого же мнения, по его словам, придерживается и ряд государств — членов СБ ООН.