Мир 08 февраля 2023, 14:51 «Почему бы не передать втихаря?» В Польше допустили наличие ядерного оружия у Украины Военный эксперт Матвийчук: поляки могут обладать информацией о ядерном оружии на Украине Unsplash

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Польский генерал Вальдемар Скшипчак допустил наличие у Украины ядерного оружия, ведь у нее «есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау». Действительно ли киевский режим обладает таким оружием и способен применить его? Или сегодня это невозможно?

Ядерное оружие на Украине

Украина может обладать ядерным оружием, заявил в эфире Radio ZET экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его мнению, для этого у киевского режима есть все, что нужно.

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«Наличие ядерного оружия у Украины я не исключаю. У Киева есть атомные электростанции, различные лаборатории, ученые и ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие», — подчеркнул Скшипчак.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев уже говорил, что страна хочет начать дискуссию о своем ядерном статусе. А военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предполагал, что США или Великобритания передадут ядерное оружие Киеву без объявлений.

Одноместный истребитель-бомбардировщик Рипаблик F-105 Тандерчиф (Republic F-105D Thunderchief), разработанный как носитель ядерного оружия в национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне. / РИА «Новости»

«Мы предупреждали»

Если поляки говорят, значит, они что-то знают. Тем более что в последнее время тему ядерного оружия на Украине активно обсуждают, рассказал «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В Польше есть порты, <…> где постоянно подгружается военный транспорт США. Что они там грузят — никто не знает. В Польше есть такая первая пехотная дивизия армии США, которая способна применять ядерное оружие. Чтобы его применять, его надо иметь. По всей видимости, складирование ядерного оружия в Польше давным-давно происходит. Думаю, оно уже произведено — для <…> стран НАТО. <…> Почему бы им не передать его Украине втихаря?» — объяснил он.

Эксперт допустил, что польская сторона просто делает небольшие информационные вбросы. А в случае применения украинцами ядерного оружия в Варшаве заявят: «Мы предупреждали, что-то у них есть».

Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко напомнил в беседе с «360», что международное право запрещает передавать ядерное оружие. Даже если предположить, что на это не обратят внимание, стоит учитывать: отправлять такое оружие необходимо с людьми и со структурой, с носителями.

«Так что пользоваться им не получится, если нет носителей. Польские генералы есть польские генералы», — заявил он.

Если Украина получит ядерное оружие от американцев, значит, для его применения потребуются средства, которыми располагает НАТО. Но сейчас сделать это крайне сложно, речь идет не о каких-то артиллерийских боеприпасах.