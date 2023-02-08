08 февраля 2023, 08:34
Польский генерал не исключил, что у Украины есть ядерное оружие
Польский генерал Скшипчак: у Украины может быть ядерное оружие
Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что у Украины может быть ядерное оружие. Таким мнением он поделился с журналистом Radio ZET.
Скшипчак рассудил, что у Украины «есть все, чтобы иметь такое оружие».
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«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау», — перечислил он.
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Польский генерал отметил также, что на сегодня «никто украинцам не запретит» иметь ядерное оружие.
Ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что украинская сторона хочет начать дискуссию о ядерном статусе — по его мнению, только ядерное оружие способно дать стране гарантию безопасности. Дипломат, однако, пояснил, что «готового предложения» на этот счет у него нет, и добавил, что Украина не получила полной поддержки безопасности от Британии, США и других ядерных держав по Будапештскому меморандуму.
Ядерное оружие
Украина
Польша
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