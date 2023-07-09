Мир 09 июля 2023, 17:45 По зову крови. Акулы-людоеды доплывут до Британии и любого места, где есть «еда» Ихтиолог Симаков допустил миграцию акул в британские воды за стаями рыб Unsplash

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Гигантские белые акулы-людоеды давно перестали быть героями фильмов ужасов: все чаще они нападают на людей в реальной жизни. Причина агрессии банальна — голод. Именно миграция рыб — кормовой базы морских обитателей — может стать причиной увеличения ареала обитания этих хищниц и даже смещения его на север.

Результат исследования миграции акул, который провела компании Ocearch, оказался сенсацией. Акулы-людоеды начали миграцию на север и в будущем вполне могут прижиться в водах Великобритании. Об этом написала газета Daily Mail. Среди предполагаемых маршрутов хищников — берега английского графства Корнуолл и Ирландии. Исследователи связывают это с глобальным потеплением, но не все так просто.

Акулы берут след, как гончие собаки

Пока более-менее точное место, куда перемесятся акулы, назвать трудно. Здесь все завязано на пищевой пирамиде. Они послушно последуют в любую точку света за косяками рыб, которыми питаются. На это в беседе с «360» указал профессор кафедры биоэкологии и ихтиологии Института биотехнологий и рыбного хозяйства ихтиолог Юрий Симаков.

«Необязательно в Ирландию, это пока предположение. Может быть, направление миграции изменится. Акулы могут направиться в поисках пищи и в какое-то другое место», — отметил он.

РИА «Новости»

Профессор напомнил, что для акул характерно исключительное обоняние. Искать рыбу им несложно.

«Когда животное проплывает, то оставляет за собой след. Перед охотой акула выбирает именно тот след, который оставила самая аппетитная рыба», — уточнил Симаков.

Он обратил внимание, что у акул нет такого понятия, как «остаться голодными». Если к берегам Ирландии поплывут рыбы, которыми питаются акулы, то и хищники могут направиться следом.

РИА «Новости»

«Будет ли опасность для человека — это пока неизвестно. Акулы не очень-то любят охотиться на людей. Они нападают, когда очень голодны. Если рыбы в достатке, то акулы будут питаться ею. В любом случае пища должна мигрировать первой», — подчеркнул ученый.

Достаточно поранить ногу о коралл, чтобы стать добычей

По мнению Симакова, трудная предсказуемость миграции связана с особенностями поведения акул. И прежде всего, их реакцией на кровь, которую они способны почувствовать за километр.

«Миграцию акул трудно предсказать. Даже если одна капля крови попадает в море, к ней в радиусе километра собираются акулы. Достаточно человеку о кораллы поранить ногу, и акулы могут быстро приплывать», — предупредил он.

РИА «Новости»

Исследователи, напомнил ихтиолог, отмечали у акул сверхобоняние. Их способность чуять кровь за километр до сих пор до конца не разгадана.

«Но за километр еще никаких молекул крови нет. <…> Считается, что по воде идет передача информации. Возможно, кластер океана строит какие-то похожие структуры, и вот их акулы могут расшифровывать. Так что сказать, на какие участки они приплывут, а на какие — нет, трудно», — резюмировал Симаков.

Последний громкий случай с участием акулы произошел недавно в Египте. Жертвой нападения хищницы стал россиянин. Он погиб в районе пляжа Dream Beach в Хургаде. Местные правоохранительные органы временно закрыли все пляжи курорта. Саму акулу удалось поймать.