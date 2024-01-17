Мир 17 января 2024, 10:16 Макрон заявил, что победа России на Украине подвергнет риску Прибалтику Макрон призвал не дать России победить на Украине Hannes P Albert / Global Look Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами резко высказался о России. По его словам, стране нельзя позволить победить на Украине, написала газета Le Figaro.

Победа России будет угрожать всей Европе, уверен он.

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«И это для наших прибалтийских друзей невозможно», — пояснил французский лидер.

Он также анонсировал передачу Украине порядка 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его позицию по украинскому конфликту. В комментариях к публикации они призвали не разжигать конфликт, а бороться за мир. Кроме того, президента попросили отказаться от помощи для ВСУ.

Ранее Макрон анонсировал визит на Украину, который состоится в феврале. Он намерен провести переговоры с украинским руководством, а также обсудить поставки вооружений.