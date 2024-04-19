Эксклюзив 19 апреля 2024, 12:08 «Персонаж с протянутой рукой». Почему угроза Зеленскому могла идти из Польши Политолог Гуреев: Польше выгодно смещение Зеленского Официальный сайт президента Украины

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В Польше арестовали мужчину, который якобы передавал российским спецслужбам информацию о системах безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, куда должен был приехать президент Украины Владимир Зеленский. Однако очевидно, что убивать Зеленского выгодно не России, а если бы она хотела это сделать, давно бы сделала, рассказал «360» политолог Данила Гуреев. Гораздо больше вопросов, по его мнению, возникает к самой Польше и украинским элитам.

Гуреев вспомнил, что в 1950-60-е у западных спецслужб было «очень интересное и модное развлечение» — находить российских шпионов. Разумеется, масштабы сильно преувеличивались.

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«Сегодня в мире происходит аналогичная ситуация: создавшийся образ анти-России влечет за собой <…> шпиономанию и боязнь того, что на каждом углу — московское влияние, российские шпионы, везде враги. Нам, как россиянам, очень приятно от всего этого. Приятно, когда рассказывают о том, какой ты великий», — сыронизировал политолог.

Он констатировал, что российские спецслужбы «работают очень хорошо», но в данном случае «это не совсем их компетенция».

Вредит сам себе

«Если бы у России было желание ликвидировать лидеров украинского государства, эта программа была бы реализована еще миллион лет назад. У России всегда есть техническая возможность нанести высокоточным оружием удар по любой точке Украины. И наши спецслужбы почти ежесекундно знают о передвижениях Зеленского и его окружения», — подчеркнул Данила Гуреев.

Собеседник «360» добавил, что сейчас украинское руководство «по большей части вредит само себе», Зеленский как человек у власти неэффективен, и Россию это даже отчасти устраивает.

Если же мы посмотрим на эту ситуацию глазами поляков, европейцев, то Зеленский уже не такая компромиссная фигура. Если в 2022 — начале 2023 года он в глазах западной общественности выполнял свою роль идеально — как молодой перспективный политик, герой, борец с Россией, — сегодня он персонаж, который всем примелькался и ассоциируется с протянутой рукой — дай, дай, дай. Данила Гуреев политолог

По его словам, украинская элита «требует ребрендинга».

«Кто по-настоящему может стремиться к смещению Зеленского, так это западноевропейские лидеры, Польша и внутренняя элита самой Украины», — подытожил эксперт.

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что Зеленский стал президентом Украины благодаря обещаниям мира, но сам же спровоцировал конфликт с Россией в угоду США.