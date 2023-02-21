Эксклюзив 21 февраля 2023, 11:32 Переговоры Украины и России выгодны американцам. У США появилась новая цель Политолог Станкевич заявил, что у Китая есть свой миротворческий план freepik

Читать 360tv в

Украинские политики опасаются, что Соединенные Штаты потребуют от них начать переговоры с Россией. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич подтвердил «360», что остановка конфликта станет удачной «приправой» к началу предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Кроме того, американцы смогут сосредоточиться на своей следующей цели — Китае.

Далее — прямая речь.

США выгодны переговоры

Украина не без основания опасается, что чиновники из администрации Джо Байдена, манипулируя военной помощью, могут попытаться побудить киевские власти начать переговоры с Россией.

Во власти и в экспертных кругах атлантической коалиции решение о сворачивании горячей фазы конфликта уже принято. Запад намерен совершить переход к холодному геополитическому противостоянию до конца года.

Однако перед этим, скорее всего, Запад даст Украине возможность совершить последний поход, для чего и формируется сейчас пакет соответствующей военной помощи. Когда эта финальная кампания подтвердит состояние тупика на поле боя, Украине будут уже безальтернативно рекомендовать переходить к переговорам.

Следующая цель — Китай

Переговоры Москвы и Киева станут для Байдена выигрышным сценарием стартующей предвыборной кампании. Потому что долгосрочный геополитический конфликт без перестрелок на поле боя Запад надеется выиграть.

К тому же у США есть противник помимо России — это Китай. Если будет относительное затишье в украинском конфликте, Запад сможет перенаправить свои основные усилия на китайский фронт. Подобная цель — предмет двухпартийного консенсуса: и демократы, и республиканцы в Штатах выступают за такой вариант.

России поможет КНР

Москва постоянно подтверждает, что она открыта переговорам, причем без предварительных условий. Это наша официальная внешнеполитическая позиция. Но в одиночку России будет достаточно сложно настоять на каких-то разумных условиях.

Поэтому крайне важно, чтобы Китай собрался перейти от пассивных призывов к переговорам к активной миротворческой дипломатии. Именно с этой целью в российской столице находится государственный советник КНР Ван И.

Скоро самый высокопоставленный китайский дипломат должен огласить миротворческий план, исходящий от руководства его страны. Это может стать важной гирей на весах предстоящих дипломатических переговоров об урегулировании конфликта в Украине.