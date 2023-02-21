Мир 21 февраля 2023, 08:41 Стало известно, какого шага со стороны США боится Украина Politico: Украина испугалась, что США принудят ее к сделке с Россией Сайт президента Украины

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Украинские власти, вероятно, боятся, что администрация президента США Джо Байдена принудит их к сделке с Россией, манипулируя военной помощью. Об этом сообщило издание Politico, сославшись на советника президента Украины Владимира Зеленского.

«Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят градуировать помощь в сфере безопасности, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», — процитировали советника журналисты.

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По его словам, некоторые в Белом доме могут использовать Конгресс как предлог для свертывания военной помощи, что очень не нравится украинской стороне. Советник Зеленского предположил даже, что обещание Байдена поддерживать Украину «так долго, как потребуется» может остаться невыполненным.

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Накануне, незадолго до годовщины начала СВО, президент США посетил Киев в знак непрекращающейся поддержки Украины. Также 20 февраля США выделили Украине новый пакет военной помощи на 460 миллионов долларов.