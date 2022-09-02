Мир 02 сентября 2022, 22:51 Поделиться Telegram

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Viber Перебои в работе систем безопасности обнаружили на Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси заявил о перебоях в работе системы безопасности Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Большая часть систем безопасности Запорожской атомной электростанции работает относительно хорошо. Однако специалисты выявили перебои, связанные с повреждением кабелей.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси указал на проблему в ходе пресс-конференции в Вене, сообщил ТАСС.

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Он подчеркнул, что некоторые из систем, отвечающих за обеспечение безопасности станции, еще не восстановили после повреждений.

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«Я и моя команда увидели дыры в стенах и повреждения из-за обстрелов. Это означает, что физическая целостность объекта была нарушена не единожды, а несколько раз», — подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ заявил, что усиление интенсивности боевых действий в этой части региона вызывают серьезную обеспокоенность за сохранение целостности станции.

Доклад о результатах поездки миссии Гросси пообещал представить на заседании Совета Безопасности ООН 6 сентября.

Делегация представителей МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в минувший четверг, 1 сентября. Специалисты встретились с сотрудниками станции и осмотрели территорию на предмет повреждений после обстрелов ВСУ.

Часть экспертов во главе с руководителем агентства покинули ЗАЭС в тот же день.

Сейчас на станции остались шесть специалистов по безопасности для продолжения наблюдений. На постоянной основе на Запорожской АЭС после завершения миссии будут находиться два представителя МАГАТЭ.

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