Важное 02 сентября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

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Viber МАГАТЭ оставит на Запорожской АЭС двух сотрудников на постоянной основе Постпред России в Вене Ульянов: МАГАТЭ оставит двух сотрудников на ЗАЭС Источник фото: РИА «Новости»

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После отъезда части делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Запорожской атомной электростанции на ЗАЭС остались шесть специалистов, отвечающих за вопросы ядерной безопасности. Они продолжат работу до воскресенья или понедельника. После завершения миссии на постоянной основе на станции останутся два представителя МАГАТЭ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что за несколько часов наблюдения успел познакомиться с основными важными моментами по ситуации на станции. Оставшиеся на ЗАЭС сотрудники продолжат наблюдение.

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«Два человека останутся на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе. Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на АЭС», — заявил Ульянов.

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Дипломат отметил, что международные специалисты отвечают только за технические задачи и оценивают ситуацию безопасности на станции. Давать оценку происходящему с политической точки зрения они не станут.

Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Сотрудники станции и глава делегации Росатома провели прибывших специалистов по территории и показали последствия обстрелов со стороны ВСУ.

Гросси заявил, что цель миссии и сотрудников станции заключается в том, чтобы не допустить ядерной аварии. Спустя несколько часов глава МАГАТЭ вместе с частью сотрудников покинул АЭС.

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