Мир 01 апреля 2024, 18:15 Отец усташей и друг Гитлера. Украинцы нашли нового нациста для поклонения На Украине издали мемуары Анте Павелича Марш украинских ультраправых партий и движений в центре Киева. Фото Anatolii Stepanov / Global Look Press

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Украинцы выпустили двухтомник воспоминаний хорватского нациста Анте Павелича. Он был душевным приятелем Муссолини и Гитлера и не раздумывая санкционировал массовые зверские убийства сербов, евреев и цыган. После войны Ватикан помогал преступнику скрываться от справедливого суда. О том, кого решили популяризировать украинцы, — в материале «360».

Мемуары Анте Павелича

Украина продолжает чествовать военных убийц. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал в соцсетях, что недавно местная сеть книжных магазинов «Книгарня „Є“» («Книжный магазин „Есть“») предложила читателям двухтомник мемуаров хорватского нациста и палача Анте Павелича.

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Аннотация презентует книги «За Батьківщину — готові!» («За родину — готовы!») как описание жизненного пути Павелича — от невинного детства до «хорватского политика, главы независимого государства Хорватии». Об усташах сказано не менее деликатно: «организованное националистическое движение».

Мемуары отпечатало и перевело издательство «Пропала грамота». Хорватский нацист у них не единственный — есть книги-воспоминания эсэсовца из дивизий «Галичина» и «Мертвая голова» Евстахия Загачевского, воспоминания «украинских добровольцев», которые воевали с россиянами в Чечне и Грузии.

Кто такой Анте Павелич

Анте Павелич родился летом 1889 года. Отучился в Университете Загреба, получил диплом юриста, защитил диссертацию, в 1922-м женился на еврейке Марии Ловренчевич и скоро стал отцом троих детей. Казалось бы, работай, живи и радуйся, расти сына и дочек. Но нет.

Еще до брака Павелич вступил в националистическую организацию «Молодая Хорватия», которая пыталась добиться независимости своей страны. Бойкий юрист быстро стал лидером, но вынужден был бежать за границу: властям Королевства сербов, хорватов и словенцев, а впоследствии Королевства Югославии не понравилась его деятельность.

Сидя в Италии под крылом покровительствовавшего ему Бенито Муссолини, Павелич придумал Революционное движение усташей («усташи» на хорватском — «повстанцы»), откровенно фашистскую организацию, благо образец был под боком. По команде своего лидера они устраивали теракты и громкие политические убийства.

Анте Павелич и Бенито Муссолини, 1941 год / Викимедиа

Собеседник Гитлера

Немцы вошли в Королевство Югославию 6 апреля 1941 года и сломили сопротивление местной армии за 11 дней. Усташи приветствовали близких по духу гитлеровцев и получили от них то самое Независимое государство Хорватия. А Павелича назначили его «поглавником» (аналог «фюрера» и «дуче» — «вождь» по-хорватски).

Первый же закон нового правительства от 30 апреля 1941 года объявлял вне закона всех граждан-неарийцев (хорватов причислили к арийцам). Им запрещали вступать в брак с представителями «высшей расы», выгоняли с работы в культурных, молодежных, спортивных и общественных организациях. Начались этнические чистки.

Похоже, Павелич считал себя великим военачальником, а свою страну — мощной милитаристической державой: 14 декабря 1941 года он объявил войну Великобритании и США. Не забывал ездить в Германию и консультироваться лично с Гитлером по поводу новых инициатив. Но разводиться с женой-еврейкой «поглавник» не спешил.

Глава хорватского государства Анте Павелич беседует с Адольфом Гитлером, следом идут рейхсминистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и министр иностранных дел Хорватии Миле Будак, 27 апреля 1943 года. Фото: Scherl / Global Look Press

Лагерь смерти Ясеновац

По велению Павелича в мае 1941 года усташи построили в 60 километрах от Загреба сеть лагерей смерти, которые получили название Ясеновац. Там погибли более 700 тысяч человек — сербов, евреев, цыган. Убивали их страшно: зарывали живыми в землю, резали, забивали молотами и топорами, бросали умирать от голода и мороза.

Однажды лагерь посетили иностранные журналисты. Четыре сотни детей от четырех до 14 лет переселили в специальный барак, согнали туда узников, что были преподавателями, и устроили показательную «школу» с уроками письма, грамоты, пением. Через четыре дня после отъезда гостей всех учеников и учителей убили.

Дети и взрослые — узники лагеря смерти Ясеновац / Викимедиа

Во время другого визита один итальянец-журналист безуспешно пытался поговорить с узниками, но те молчали. Гость был потрясен изнуренным видом людей. А вот секретарь дипломатического представительства Ватикана Джузеппе Мазуччи и секретарь архиепископа Алоизие Степинаца Степан Ласкович вежливо ничего не заметили.

Такое отношение церковников было неудивительно: они откровенно приветствовали геноцид. С их одобрения в Ясеноваце среди надсмотрщиков лагеря однажды прошли соревнования по убийствам заключенных. Победитель Петар Брзица специальным ножом, «серборезом», за один день перерезал горло 1360 узникам.

Специальный нож на кожаной рукавице для резни заключенных концлагерей; Петар Брзица по прозвищу Король Серборез / Викимедиа

За свою победу Брзица получил от администрации лагеря серебряный сервиз, усташи поднесли ему печеного поросенка и вино, а капеллан — военный священник — лично вручил убийце золотые часы. Кстати, он не понес никакого наказания — просто бесследно сбежал после войны.

Алоизие Степинац — военный викарий Вооруженных сил Независимого государства Хорватия. Активно поддерживал и лично благословлял Анте Павелича и других военных преступников. В октябре 1946 года был приговорен всего лишь к 16 годам заключения по обвинению в государственной измене и военных преступлениях. Однако в тюрьме провел только пять лет, а после был переведен под домашний арест в родное село. В 1998 году папа римский Иоанн Павел II причислил пособника убийц к лику блаженных. Возмущения родственников жертв усташей Ватикан традиционно не услышал.

Резня в Дракуличе

Сербов усташи убивали с особой жестокостью. Утром 7 февраля 1942 года солдаты личной охраны Павелича и боевики 8-го усташского батальона ворвались в городок Дракулич. Они принялись безжалостно убивать всех жителей, единственная вина которых заключалась в «неправильной» национальности.

Мужчин в городке практически не было, только старики да калеки — все остальные попали в плен либо ушли в партизаны. Первыми по совету монаха-францисканца Мирослава Филиповича (за свою невероятную жестокость он получил прозвище Дьявол из Ясеноваца) перебили всех детей. Некоторых перед этим насиловали.

Потом пришла очередь стариков и женщин. Усташи резали их своими «ферменными» ножами и разбивали головы специальным тяжелым молотом на длинной рукояти — «сербомолотом». Тот страшный день стоил жизни 1363 сербам, из них 294 были еще детьми.

Хорватский католический монах-францисканец, военный капеллан, усташский и нацистский военный преступник Мирослав Филипович, после войны осужденный военным судом Югославии к высшей мере наказания; имена убитых во время резни в Дракуличе в храме Святого Георгия / Викимедиа

Конец поглавника

Когда гитлеровцы окончательно капитулировали, Павелич велел своим войскам не прекращать боев. Вот только без поддержки немцев усташей легко громили партизаны. Пришлось спешно бежать в Австрию, а оттуда, под видом католического священника, в Италию.

Ватикан предоставил Павеличу убежище, дал возможность жить в своих резиденциях и снабдил новыми документами. Притом что хорвата очень искали в Нюренберге — для него было отдельное место на скамье подсудимых военных преступников.

Анте Павелич в 1945 году; Анте Павелич жмет руку Адольфу Гитлеру, 9 июня 1941 года / Викимедиа

В бегах Павелич не собирался отказываться от власти и всерьез надеялся вернуться домой: он начал собирать своих соратников и формировать Хорватский государственный комитет. Перебравшись в Буэнос-Айрес, он основал Хорватское освободительное движение.

Но в Аргентине нациста выследили югославские эмигранты и, улучив момент, открыли огонь. Из пяти выстрелов в цель попали только два, да и то лишь задели руку Павелича. Однако он испугался и съехал в Испанию. Там в декабре 1959 года и умер. Похоронили преступника на старейшем частном кладбище Мадрида Сан-Исидро.

*Текст и все фотографии в нем опубликованы исключительно в информационных целях и имеют своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.