Власть 03 апреля 2023, 15:42 Эммануэль Макрон посетит Китай 5–7 апреля

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон 5–7 апреля посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Французский лидер приедет в страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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Как сообщило Agence France-Presse, в рамках поездки Эмманюэль Макрон планирует обсудить с руководством страны ситуацию на Украине и предостеречь Китай от поддержки России.