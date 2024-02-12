Мир 12 февраля 2024, 12:44 Оккультный нацизм. Чем вдохновлялись идеологи мистических практик СС Приспешники Гитлера вдохновлялись оккультизмом Деталь мемориала памяти жертв нацистов в Биттермарке. Фото: Stefan Zeisel / Global Look Press

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Истории о мистических практиках нацистов давно прописались в фантазийных кино и книгах. Однако pulp fiction строит свои выдумки на вполне реальной основе: часть гитлеровцев вправду надеялись на магию и колдовство, которое пытались подпереть наукой. Вот только результат этих изысканий стоил жизни огромному числу невинных людей.

Общество Туле

Оккультная лихорадка

Если говорить кратко (потому что для подробностей понадобится написать целую книгу — и не одну), все началось с того, что инквизиция перестала налево и направо жечь всех, кто позволял себе заглядываться на оккультные темы. Люди очухались, перестали бояться, и, словно грибы под дождем, стали появляться «контактеры с призраками» и «провидцы».

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К концу XIX века всякий приличный дом считал непременным условием устроить сеанс общения с духами и обсуждения последних трудов мадам Блаватской с ее теософским обществом. Небрежно обронить: «Давеча у нас в масонской ложе…» — было само собой разумеющимся. И в новом, XX веке мистические штудии никуда не делись.

Кто-то искал просветления, кто-то — тени забытых предков. На последнем и решила сосредоточиться группа немецких энтузиастов из Мюнхена в 1918 году. Так появилось Thule Gesellschaft, или Общество Туле.

Русский религиозный философ теософского (пантеистического) направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуалист, путешественница Елена Блаватская / Global Look Press

Таинственный остров

Сам Туле — клочок земли на краю света, по версии древнегреческого путешественника Пифея. GPS и ГЛОНАСС в те времена плохо работали, а сам грек неточно объяснил, где нашел Ultima Thule — «крайний предел». В разное время его приписывали Шотландии, Британии, Ирландии, Эстонии, Исландии, Норвегии, Гренландии, Аргентине и Соединенным Штатам Америки.

Именно на остров-призрак члены общества в своих фантазиях поместили потомков арийцев, выживших после гибели их родины — Атлантиды. В те времена она была страсть как популярна — спасибо Елене Блаватской, которая продвигала и теорию о некогда главенствовавшей древнейшей расе просветленных ариев.

Доказательств, как водится, никаких: Туле до сего дня не нашли, не говоря даже об Атлантиде. Но немецким оккультистам уж больно лестно сознавать себя наследниками тех, кто обладал великими знаниями и господствовал над миром. Тем более отрадно это было после поражения в Первой мировой войне.

Слева направо: остров Туле — Ultima Thule — на карте мира из «Географии» Птолемея, XIV–XV век; остров Туле — Ultima Thule — на карте Carta Marina, XVI век / Викимедиа

Как появилась НСДАП

Основателем Общества Туле стал Рудольф фон Зеботтендорф. За этим пышным аристократическим именем скрывался сын простого дрезденского машиниста, авантюрист и антисемит Адам Глауэр. Помотавшись по свету, пронырливый немец нахватался обрывочных знаний из нумерологии, каббалы, суфизма и теософии.

Зеботтендорф выгодно женился на богачке и, вернувшись в Германию, основал в Мюнхене свое тайное общество. К мистическим практикам тут же потянулись аристократы, бизнесмены и даже ученые. Эмблемой взяли свастику — древний знак огня и солнца, девизы призывали: «Храни свою кровь чистой!» и «Помни, что ты немец!».

Эмблема Общества Туле / Викимедиа

Еженедельник Munchener Beobachter, который прикупил Зеботтендорф, печатал откровенную расистскую ересь вперемешку с «мистическими откровениями» и псевдонаучными «открытиями». Особенно хорошо шла тема «еврейского заговора». Не брезговали оккультисты и покупать оружие, чтобы нападать на противников.

Неудивительно, что именно в Обществе Туле родилась Немецкая рабочая партия, которая год спустя была переименована в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, прихватив в наследство «логотип», оголтелый антисемитизм и приветствие «Зиг хайль» (правда, поначалу оно звучало как «Хайль и Зиг»).

Как и положено таким организациям, Общество Туле радостно пожирало своих «детей» и даже «родителей». Зеботтендорфа обвинили в халатности и выкинули вон. К тому же он потерял состояние на спекуляциях, так что мистику пришлось устраиваться редактором астрологического журнала. Скоро он снова отправился бродить по миру.

Позже Зеботтендорф попытался было вернуться в Германию в 1933 году и даже опубликовал там новую книгу, но ее быстро запретили, а автора депортировали. Говорят, во время Второй мировой он жил в Стамбуле, шпионил для британцев и немцев, а после капитуляции Германии утопился в Босфоре.

Солдаты заставляют горожан стирать со стен антивоенные лозунги, 1933 год. Фото: Deutsche Fotothek / Global Look Press

«Аненербе»

Этнографы-мистики

Вскоре выяснилось, что мистические практики и пламенные речи были хороши, но малоубедительны. Гитлер не любил не только евреев, но и суесловий, брезгливо относился к оккультизму, так что «высшим существам» нужны были хоть сколько-нибудь научные исследования, подтверждающие концепцию.

Так Общество Туле выбросило отросток — организацию «Аненербе» (Ahnenerbe, «Наследие предков»). Ее члены должны были доказать теорию превосходства арийской расы над всеми прочими и, конечно, научно оправдать антисемитизм. У руля встал этнограф и мистик Герман Вирт, издавший книгу о происхождении человечества.

Герман Вирт; эмблема организации «Аненербе» / Викимедиа

Основываясь на собственных исследованиях по истории религии, символики и письменности «атланто-нордической расы», Вирт на полном серьезе утверждал, что человечество произошло от рас Севера и Юга. Одна — нордическая, высокодуховная и, ясное дело, арийская. Вторая — южане, антилюди с антимыслями, «тупые животные».

Однако Вирт дал маху: увлекшись, он заявил, что в древнем арийском обществе царил матриархат. Это сильно не понравилось друзьям по клубу. Когда вскрылись финансовые махинации фантаста, его тут же выкинули из «Аненербе» и лишь чудом не упекли в концлагерь. Правда, до 1945 года экс-председатель посильно помогал обществу.

После разгрома фашистов судьба Вирта сложилась на редкость удачно: жил в Швеции, вернулся в ФРГ и там дотянул до 95 лет. Даже получил предложение от правительства земли Рейнланд-Пфальц (да, чиновники знали, кто такой этот ученый) создать музей его этнографической коллекции. Умер нацист в феврале 1981 года.

Идеи Вирта заинтересовали дипломированного агронома и «восходящую звезду» НСДАП Генриха Гиммлера. Он всегда был неравнодушен к ненормальным: например, дружил с 67-летним шизофреником Карлом Марией Вилигутом. Тот считал себя потомком бога Тора (нет, не того, что в комиксах Marvel) и носил прозвище Распутин Гиммлера.

Бригадефюрер СС Карл Вилигут; Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер / Викимедиа

Оккультисты из СС

После того как Гитлер в 1936 году разнес «Аненербе» и лично Вирта, Гиммлер возглавил общество. Он приписал его к СС и даже озаботился покупкой штаб-квартиры для оккультных практик. Выбор пал на замок Вевельсбург, о котором с XIX века ходило немало историй — сказочных и абсолютно бездоказательных, все как надо.

Новый хозяин отремонтировал особняк в своем вкусе: там появились залы, украшенные магическими символами, в силе которых были уверены «истинные арийцы». Одним из самых примечательных элементов декора была мозаика с «Черным солнцем» — 12 рун Зигрюн, расположенных в форме кольца.

Вилла Вурмбах, зал с мозаикой «Черное солнце». Этот «магический» символ очень любят неонацисты всего мира: «Черное солнце» красуется на шевронах некоторых современных украинских военных формирований / Викимедиа

Любители мистики не раз заявляли, что в планах перестройки Вевельсбурга есть символ «Копья судьбы» — того самого, которым римский солдат пронзил бок Христа. Однако ничего подобного ни заказчик, ни архитектор не предусматривали. Это легко можно проверить, почитав пояснения к проекту — педантичные немцы протоколировали все.

Ученые и медики, которых в «Аненербе» было предостаточно, исследовали все особенности, вплоть до запаха пота (это не шутка), которые, по их версии, отличали истинных потомков выходцев из Атлантиды от тех самых антилюдей. Для этого даже отправляли экспедиции в другие страны, в том числе в Тибет.

Два буддийских монаха, кадр из документального немецкого фильма «Тайный Тибет», 1939 год / Global Look Press

Путешествия в Тибет

Популяризации этой земли как обители тайн и магических практик, помимо Блаватской, немало способствовал еще один русский оккультист — художник Николай Рерих. Вот немецкие мистики и рвались своими глазами увидеть описанные в картинах и текстах чудеса тибетских монахов. А заодно выяснить, принадлежат ли они к истинным арийцам.

Эмиссары «Аненербе» знакомились с местными священными книгами и ритуалами, магическими практиками, параллельно занимались шпионажем против британцев и составляли карты местности. Тибетские власти довольно радушно принимали гостей, тем более что они пришли под знакомым им знаком — свастикой.

Кадр из документального немецкого фильма «Тайный Тибет», 1939 год / Викимедиа

Немцы измеряли черепа сотням местных жителей, делали гипсовые маски с их лиц. Чтобы избежать претензий со стороны населения, гости называли себя магами и великими лекарями (они действительно лечили тибетцев от венерических заболеваний).

Была даже налажена радиосвязь Лхаса — Берлин.

Гауптштурмфюрер СС, расолог и антрополог Бруно Бегер за работой в Тибете / Викимедиа

Кстати, другом и наставником нынешнего Далай-ламы XIV (который не раз говорил, что в то время ничего не знал о нацистах) был один из участников немецкой экспедиции 1939 года — обершарфюрер СС, географ Генрих Харрер. Он сбежал из английского плена и до 1950-го отсиживался в Тибете, даже помогал местным воевать с китайцами.

Вернувшись в Австрию, немец написал мемуары «Семь лет в Тибете», где вежливо обошел многие скользкие темы вроде фашизма. Почти полвека спустя книгу экранизировали, главную роль сыграл Брэд Питт. Также на экране засветилась Ингеборга Дапкунайте. Правда, критики хвалили фильм лишь за видовые съемки.

Генрих Харрер в 30-х годах XX века; Генрих Харрер подписывает свою книгу на Франкфуртской книжной ярмарке в 1997 году / Викимедиа

Немцы привезли домой более 20 тысяч фотографий, шкуры животных, птичье оперение, тысячи образцов злаков, редкие породы кошачьих и псовых. Регент Тибета лично передал в подарок Гитлеру тибетского мастифа, золотую монету и мантию, которая принадлежала Далай-ламе.

В Германии участники похода получили славу национальных героев и неслабое продвижение по карьерной лестнице. Гиммлер лично вручил предводителю экспедиции Эрнсту Шеферу серебряное кольцо «Мертвая голова», украшенное «магическими» рунами, и почетный кинжал СС.

Двое буддийских монахов трубят в рог, на заднем плане — дворец Потала, который был резиденцией Далай-ламы до 1959 года. Кадр из документального немецкого фильма «Тайный Тибет», 1939 год / Global Look Press

Черные практики нацистов

Тем временем началась Вторая мировая война — мистики перешли к практике. «Аненербе» получило целый Институт научных исследований, часть его «специалистов» проводили опыты на живых людях. Ведь на захваченных территориях было достаточно тех, кого «истинные арийцы» считали антилюдьми.

Бесчеловечные эксперименты стоили жизни множеству людей с «неправильными» национальностью, сексуальной ориентацией, цветом кожи, разрезом глаз. Гауптштурмфюрер СС, профессор Август Хирт, руководитель одного из отделов института, прямо писал Гиммлеру о необходимости создания особой коллекции.

Гауптштурмфюрер СС, профессор Август Хирт / Викимедиа

Хирт без обиняков заявлял, что у них «мало черепов евреев, доступных науке, но война на Востоке дает возможность исправить этот недостаток». Также он хотел получить головы «большевистских комиссаров, олицетворяющих отвратительное, но характерное недочеловечество».

До скамьи подсудимых на Нюрнбергском процессе врачей Хирт не дошел — в 1944-м бежал от наступающих войск союзников в Шварцвальд, где спустя год застрелился. Его правая рука, антрополог Бруно Бегер, хоть и был пойман, но счастливо избежал суда: американцы обозначили его как чиновника, что позволило ему дожить до 2009 года.

Да, речь идет том самом блондине, измерявшем штангенциркулем головы тибетцев и делавшем гипсовые отливки их лиц на фото выше. Именно он наладил поставки «человеческого материала» для своего патрона с помощью генерального секретаря «Аненербе» и оберфюрера СС Вольфрама Зиверса.

Оберфюрер СС Вольфрам Зиверс; Менахем Таффель — жертва одного из экспериментов нацистов / Викимедиа

Зиверс в числе прочего отличился как создатель исследовательских лабораторий и институтов непосредственно на территории концлагерей. Он снабжал их всем необходимым вроде синильной кислоты и машин для обработки жертв, которые в дальнейшем пополняли коллекцию скелетов Хирта.

За рвение Зиверсу пожаловали кольцо «Мертвая голова» и почетную саблю рейхсфюрера СС. Однако свою главную награду он получил 20 августа 1947 года: трибунал Нюрнбергского процесса врачей приговорил нациста к смертной казни через повешение.

Разумеется, это лишь основные лица «Аненербе». Там трудилось тысячи «винтиков», стремящихся (кто искренне, кто из корысти) доказать превосходство нордической расы за счет чужих жизней. Большинство нацистов избежали наказания или получили смехотворные сроки благодаря попустительству властей США, Великобритании и ФРГ.

Подсудимые и адвокаты на Нюрнбергском процессе врачей. Фото: dpa / Global Look Press

Без Шамбалы и «Копья судьбы»

История нацистских оккультистов прервалась в мае 1945 года. Хотелось бы сказать, что прервалась окончательно, но через пару десятков лет начали появляться книги, где различные фантазеры начали «срывать покровы с тайн» и вываливать на публику всевозможный бред о мистических практиках, тайных ритуалах и артефактах фашистов.

В список вошли и «Копье судьбы», и ковчег Ноя, и Шамбала, и двери в ад, и даже летающие тарелки, якобы сооруженные немецкими «посвященными» после расшифровки древних текстов. Мистическую волну быстро подхватили беллетристы и Голливуд, так что теперь немало людей искренне верят в магию рун и пристанище Гитлера на Луне.

Между тем правда проще и страшнее. Ни единый тайный ритуал нацистов не сработал — это отлично доказало Красное знамя на Рейхгстаге. Но на основании беспочвенных фантазий и желания ощущать себя сверхлюдьми гитлеровцы убили миллионы невинных людей.

Поэтому так важно помнить: любое «тайное знание», «оккультное учение» или «мистическое откровение», что возвеличивает определенную группу людей над остальными, смертельно опасно для человечества. Каким бы древним и истинным оно ни прикидывалось.

* Материал и фотографии опубликованы исключительно в информационных целях и имеют своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.