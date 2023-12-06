Мир 06 декабря 2023, 16:10 Нюрнбергский процесс над врачами. Как судили нацистов, мучавших узников концлагерей Нюрнбергский процесс над нацистскими врачами начался 9 декабря 1946 года Главный обвиняемый — Карл Брандт, личный врач Адольфа Гитлера. Приговорен к смертной казни / dpa / Global Look Press

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Нюрнбергский процесс над врачами начался 9 декабря 1946 года. Это был первый суд над нацистскими медиками, которые проводили жуткие опыты над живыми людьми — заключенными концлагерей. Однако лишь немногие обвиняемые получили по заслугам: практически всех, кому не дали высшую меру наказания, с космической скоростью амнистировали, а результаты их экспериментов до сих пор служат мировой науке.

Когда судили нацистских «медиков»

Спустя год после начала основного суда над военными преступниками в Нюрнберге стартовал процесс над врачами нацистской Германии — он шел с 9 декабря 1946-го.

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Главным обвинителем выступил американский бригадный генерал Телфорд Тейлор. Коллегия судей также была представлена американцами.

Главный прокурор Телфорд Тейлор на открытии суда, Нюренберг, 9 декабря 1946 года / Викимедиа

На скамье подсудимых оказались два десятка медиков, один юрист и двое чиновников.

Эти люди имели прямое отношение к нечеловеческим опытам над заключенными Аушвица (Освенцима), Равенсбрюка, Бухенвальда и других фашистских концлагерей. Всем подсудимым предоставили адвокатов.

Судьи из США на Нюрнбергском процессе над врачами, декабрь 1946 года / Викимедиа

Процесс занял восемь месяцев. Было рассмотрено 1471 документов, заслушаны показания свидетелей.

Наконец, 20 августа 1947 года судьи вынесли вердикт: семерых преступников приговорили к смертной казни, пятерых — к пожизненному заключению, четверо получили тюремные сроки от 10 до 20 лет, а еще семерых оправдали.

Подсудимые Нюрнбергского процесса над врачами / Викимедиа

В чем обвинили нацистов

Смертельные опыты

Трудно понять, как у судей, адвокатов и прокуроров, стенографистов и охранников хватило нервов выслушивать подробности преступлений нацистов. К примеру, узников концлагерей запирали в камеру пониженного давления для моделирования падения с высоты 21 тысячи метров, бросали в ледяную ванну, заставляли пить только морскую воду.

Заключенных заражали малярией, сыпным тифом, вирусным гепатитом и подкожными бактериальными инфекциями, вызывали газовую гангрену и заражение крови, травили горчичным газом и фосгеном, ампутировали здоровые конечности и удаляли органы, причем нередко — безо всякого наркоза.

Испытание с отрицательным давлением в концентрационном лагере Дахау, 1942 год / Викимедиа

Некоторых людей убивали с «антропологическими целями». Например, в августе 1943 года в газовой камере концлагеря Нацвейлер-Штрутгоф уничтожили 86 специально отобранных еврейских женщин и мужчин для создания экспозиции черепов. Выставку задумывали как подтверждение расистской идеологии Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Были и программы «эвтаназии», по которым убивали в чем-либо «ущербных» узников: калек, душевно или смертельно больных, страдающих генетическими заболеваниями, социально или расово нежелательных лиц и прочих «недостойных жизни душ». Кроме того, врачи пробовали на заключенных новые лекарства.

Портреты «нордических расовых типов» авторства Вольфганга Вилльриха, 1945 и 1942 годы / Викимедиа

Принудительная стерилизация

«Программа Т-4» предусматривала стерилизацию всех «неугодных» нацистам — врачи искали способ сделать это максимально массово, быстро и дешево. Они устраивали эксперименты с рентгеновскими лучами и разнообразными химическими препаратами, а заодно исследовали психику своих жертв до и после опытов.

Кстати, именно в Нюрнберге в 1935 году приняли расовые законы, которые определяли, что только «истинные арийцы с немецкой или родственной кровью» — расово «приемлемые» люди. Помимо этого, в городе в течение многих лет проходили съезды НСДАП, проводили парады штурмовых отрядов.

Диаграмма 1935 года, объясняющая Нюрнбергские расовые законы, определяющие принадлежность к арийцам, евреям или мишлингам (людям со смешанной кровью) / Викимедиа

Женщина на скамье подсудимых

Среди подсудимых процесса над врачами была только одна женщина — Герта Оберхойзер. Дипломированный дерматолог, член Национал-социалистической партии Германии с 1937 года, она начала работу в концлагере Равенсбрюк.

Пришла сама, по объявлению о вакансии, проработала там до лета 1943-го.

Равенсбрюк — крупнейший женский концлагерь в нацистской Германии. Он был открыт в мае 1939 года и располагался на севере, рядом с одноименной деревней. За шесть лет в эти застенки отправили 132 тысячи женщин и детей. Погибли от 50 до 92 тысяч человек: точные данные неизвестны, так как перед самым разгромом эсэсовцы уничтожили почти все документы. После войны не все, но многие сотрудники, врачи, надзиратели и доносчики Равенсбрюка получили заслуженное наказание.

Заключенным наносили раны, в которые намеренно засыпали куски дерева, ржавые гвозди, обломки стекла, грязь или опилки, а потом лечили новыми экспериментальными препаратами и анализировали результаты. Практически все подопытные погибали.

Оберхойзер не отличалась брезгливостью и сантиментами: по свидетельству очевидцев, она воспринимала пациенток как подопытных кроликов и легко подменяла коллег, которые старались избежать опытов на людях. Так что работа фройляйн определенно нравилась.

Герта Оберхойзер, 1946 или 1947 год / Викимедиа

Она отбирала для экспериментов женщин-заключенных, ассистировала при проведении калечащих операций, наблюдала за подопытными и умерщвляла их.

Позже, на суде, Оберхойзер заявляла, что убийство было истинным актом милосердия. Кстати, попытки избежать участия в экспериментах гарантировали жертвам немедленную смертную казнь.

С середины 1943 года Оберхойзер сделали хирургической ассистенткой и перевели в больницу Хоенлихена. Там она и трудилась до самого конца войны под руководством своего соседа по скамье подсудимых — Карла Гебхардта, одного из главных организаторов и участников медицинских экспериментов над заключенными концлагерей.

1 — личный врач и школьный друг рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, группенфюрер СС Карл Гебхардт в 1944 году; 2 — Гебхардт во время Нюрнбергского процесса по делу медиков в 1947 году / Викимедиа

Если Гебхардт получил в Нюрнберге заслуженную казнь, то Оберхойзер отделалась 20 годами тюрьмы. Однако уже в январе 1951 года срок снизили до 10 лет, а весной 1954-го ее освободили досрочно. Как ни в чем не бывало, приспешница фашистов устроилась работать в больницу госпитальеров-протестантов на севере ФРГ.

Спустя четыре года Оберхойзер опознала одна из бывших заключенных Равенсбрюка. Ее тут же уволили, а эта история стала достоянием общественности. Попытки открыть частную практику провалились — власти пожизненно аннулировали врачебную лицензию. Померла Герта в 1978-м, на 67-м году жизни.

Герта Оберхойзер слушает свой приговор, Нюрнберг, август 1947 года / Викимедиа

Смертные приговоры нацистским врачам

Суд Нюрнбергского процесса над врачами вынес семь смертных приговоров, которые привели в исполнение летом 1948 года. Помимо упомянутого выше Карла Гебхардта, казнили оберфюрера СС, непосредственного руководителя строительств лагерей смерти в Польше, опытов над людьми и «Программы Т-4» Виктора Брака.

Также высшую меру наказания получили рейхскомиссар здравоохранения, личный врач Гитлера, генерал медицинской службы Карл Брандт и его однофамилец — личный референт Генриха Гиммлера, начальник канцелярии Министерства внутренних дел Германии, штандартенфюрер СС Рудольф Брандт.

dpa / Global Look Press

Кроме того, к смерти приговорили врача концлагеря Бухенвальд Вальдемара Ховена, руководителя Института гигиены СС и активного участника медэкспериментов над узниками концлагеря Заксенхаузен Иоахима Мруговского, а также ответственного за убийства заключенных-евреев для пополнения коллекции скелетов Вольфрама Зиверса.

Кто ушел от ответа

Большую часть подсудимых оправдали либо назначили им лишь номинальные приговоры. Хирург Фриц Фишер, еще один ближайший помощник профессора Карла Гебхардта, был осужден пожизненно. Но уже в январе 1951 года срок поменяли на 10 лет, а весной 1954-го — досрочно освободили.

Ворота лагеря смерти Освенцима с надписью Arbeit macht frei — «Труд освобождает» / Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

После освобождения доктору повезло больше, чем его коллеге Оберхойзер: он устроился в немецкую семейную фармацевтическую компанию Boehringer Ingelheim. Работал без эксцессов и нареканий, женился, стал отцом троих детей, вышел на пенсию и дожил до 2003 года, лишь девять лет не дотянув до 100-летнего юбилея.

Такая же история произошла со всеми остальными осужденными: пожизненное заключение или срок в 10-20 лет резко сокращали, потом шла амнистия, а уже к первой половине 50-х годов все нацисты оказались на свободе. Часть преступников продолжили врачебную деятельность и счастливо дотянули до конца XX века. В отличие от их жертв.

Генерал врачебной службы Герхард Розе на суде в Нюрнберге, апрель 1947 года. Его приговорили к пожизненному заключению, но уже в июне 1955 года нацист оказался на свободе. В 1977-м за свои научные заслуги удостоился медали Пауля Шурманна / Викимедиа

Прощение от жертв

Как ни жутко это осознавать, но именно бесчеловечные опыты нацистов сильно продвинули мировую науку, в частности медицину. Именно те, кто сидели на скамье подсудимых на Нюрнбергском процессе врачей, создали стрептоцид — известный антибактериальный препарат для лечения гнойных ран и инфицированных ожогов.

Вакцина от малярии, точные сведения о том, сколько человек может прожить без воды, еды и сна, информация о последствиях тех или иных повреждений, работе организма при удалении различных внутренних органов — эти и многие другие открытия, факты пришли именно из пыточных камер концлагерей.

Возможно, пользоваться результатами чудовищных опытов фашистов было неэтично. Но отказ обрек бы медиков и фармацевтов на куда более долгий путь, который мог стоить жизней еще множества людей.

Освобожденные советскими войсками дети из Освенцима, над которыми ставили медицинские опыты, 1945 год / Викимедиа

Говорят, после освобождения Красной армией концлагеря Равенсбрюк на теле неизвестной мертвой девушки нашли записку. Вот что там было написано:

«О Господь, помни не только о мужчинах и женщинах доброй воли, но и о людях злой воли. Но не вспоминайте страдания, которые они нам причинили. Вспомните плоды, которые мы принесли, благодаря этим страданиям: наши товарищество, верность, смирение, мужество, великодушие, величие сердца, выросшее из всего этого. И когда они придут на суд, пусть все плоды, которые мы принесли, будут их прощением».