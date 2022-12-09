Мир 09 декабря 2022, 15:42 🤯 «Под видом военной помощи заставили пойти на уступки». Как Польша и Венгрия хотят заполучить украинские земли Политолог Никита Донцов: Венгрия анонсировала свое участие в разделе Украины РИА «Новости»

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Посол Польши в Венгрии встретился с политиками, которые поддерживают раздел Украины. По словам политологов, Варшава и Будапешт действительно имеют планы на украинские земли. Неслучайно польские власти так активно помогали киевскому режиму с начала российской спецоперации.

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Польша и Венгрия — о разделе Украины

По данным издания Gazeta.pl, посол Польши в Венгрии Себастьян Кенчек встретился с политиками, поддерживающими раздел Украины, в частности с заведующей политико-экономическим отделом Катажиной Ратайчак-Совой и лидером венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи.

Соцсети

Ранее Тороцкаи поздравил поляков с Днем независимости и намекнул на раздел соседней страны.

«Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!» — написал он в соцсетях.

Пост он сопроводил снимком 1939 года с Ужокского перевала. На фото — польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Сейчас эта территория принадлежит Украине.

Член Комиссии по иностранным делам Польши, депутат Роберт Тышкевич напомнил, что за такое руководство дипмиссии в Венгрии можно привлечь к ответственности.

«Пятого декабря по приглашению посла Себастьяна Кенчека, направленного всем членам вновь созданной Венгерско-польской группы дружбы при венгерском парламенте, в посольство Польши в Будапеште прибыли 13 представителей. Во встрече приняли участие члены большинства партий. Среди них были также два представителя партии „Наша Родина“, в том числе вице-президент группы Давид Докс и Ласло Тороцкаи», — так прокомментировало ситуацию польское посольство.

Какие земли могут присоединить

Уже очевидно, на какие земли хочет претендовать Польша. Речь идет о территориях на Западной Украине, которые исконно принадлежали полякам. Варшава довольно активно занимается их присвоением, теперь и Венгрия фактически анонсировала свое участие в этом разделе, рассказал «360» политолог Никита Донцов.

«Надо понимать, что Венгрия, которую в Европе некоторые считают пророссийской, на самом деле не является пророссийской страной, у них (властей Венгрии — прим. ред.) самостоятельный политический курс, они действуют исключительно в своих интересах. Конечно, расширение территории — в их национальных интересах. Если им будет выгодно вернуть часть территорий, которые сейчас находятся под контролем киевского режима, то они это, вероятно, сделают. <…> Это довольно реалистичный сценарий», — пояснил он.

Помощь Украине — часть плана

Донцов напомнил, что особо активно киевскому режиму помогает именно Польша. Республика заметно увеличила свое население за счет мигрировавших жителей Западной Украины, которые достаточно близки к полякам по менталитету.

На несколько сотен тысяч человек — как минимум. Это уже неплохой результат. Более того, они (власти Польши — прим. ред.) обеспечили их документами. <…> Они массово раздавали эти карты поляка. И сейчас многие жители Западной Украины имеют польские документы. Соответственно, поляки уже фактически живут на этой территории Никита Донцов.

Под видом военной помощи Варшава заставила Киев пойти на ряд политических уступок. В частности, Рада приняла закон, гарантирующий полякам ряд прав на Украине. Фактически Польша начала процесс интеграции (или поглощения) украинских территорий.

«Венгрия помогала меньше. Она была фактически единственной страной Европы, которая отказалась участвовать в подготовке украинских военных, потому что власти страны все же хотели сохранить более-менее позитивные отношения с Россией. Но, может быть, они просто не считают это (военную помощь — прим. ред.) необходимым, чтобы взять часть Украины под свой контроль. Вот и все», — рассказал собеседник «360».

Возможен ли передел

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич считает, что в итоге Украина может лишиться Галиции (историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей Украины) и Карпат (часть горной системы, расположенная на западе Украины — преимущественно на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей).

«Но реализовать такие планы почти невероятно. Это возможно только в случае полной государственной катастрофы.<…> Пока государство Украина сохраняется — а пока перспектива именно такая, что в том или ином варианте оно будет сохранено, — этот географический передел невозможен», — заключил Станкевич.