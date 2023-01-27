Мир 27 января 2023, 23:27 Обнаглевшие циники. Украинские чиновники сформировали на пляжах ОАЭ «Дубайский батальон» Политик Олейник: отъезд Тимошенко на дорогие пляжи Дубая характерен для киевского режима РИА «Новости»

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Украинская элита сбежала из страны. Отдыхать на солнечные пляжи Дубая и Таиланда отправилась целая группа депутатов. Сразу несколько скандалов разгорелось на этой неделе вокруг Юлии Тимошенко, Вадима Столара и Николая Тищенко. В стране таких путешественников уже прозвали «Дубайским батальоном». Такое поведение характерно для преступного политического режима, считает украинский политик Владимир Олейник. В интервью «360» он заявил, что простые украинцы все чаще задаются вопросом: «А нам-то зачем бороться?».

Батальон «Дубай»

После того, как главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко заметили на отдыхе в Дубае, разгорелся настоящий скандал. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала исключить ее из фракции.

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Видео с похожей на Тимошенко женщиной, прикрывающей лицо руками, опубликовало местное издание «Страна». По их сведениям, на кадрах можно рассмотреть также мужа депутата и ее внуков.

По данным издания «Украинская правда», Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля «Kempinski» на насыпном острове Палм-Джумейра новогодние каникулы. Видео сняли 5 января, но опубликовано оно было лишь сегодня, 27 января.

На этом же пляже заметили украинских депутатов Наталью Королевскую, ее мужа Юрия Солода, а также Вадима Столара и Суто Мамояна. Журналисты и простые украинцы прозвали их «батальон „Дубай“».

Другие отличившиеся

Другой скандал развернулся вопрос замглавы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Николая Тищенко. Он отдыхал в Таиланде. Реакция последовала незамедлительно. Его сразу лишили членства в партии, а затем вовсе исключили.

Другая отставка связана с отпуском в жаркой Испании. Замгенпрокурора Алексей Симоненко решил отдохнуть в Марабелье, и тоже был уволен.

Этих людей не остановил даже подписанный 23 января президентом Владимиром Зеленским указ, запрещающий чиновникам, а также сотрудникам правоохранительных органов выезжать за рубеж с любой негосударственной целью. Если хотят отдыхать, то пусть делают это вне госдолжности, сказал он.

В список попали министры, их заместители, депутаты парламента, прокуроры, руководство центральных органов исполнительной власти, офиса президента, Службы безопасности, Нацбанка и секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Николай Тищенко, бывший член партии «Слуга народа» / YouTube

Там тепло, там комфортно, и денег у них много

У простого народа это может вызывать только раздражение, считает украинский политик и управленец Владимир Олейник. По его мнению, дисбаланс между фронтом и тылом в этой стране — огромен.

«Ну для кого борьба, для кого мать родна. Это как раз характерный пример для этого. Кто в окопы, кто убегает от призыва, а эти убегают вообще от страны, потому что там тепло, там комфортно. Денег много, потому что воровство идет по большому счету громадное, все получают какую-то свою долю. Ну и не случайно на Украине рассказывают, что существует, например, „Дубайский батальон“, „батальон Монако“ и так далее. То есть те, которые пьют шампанское дорогое, показывают видеоролики, при этом вещи издевательские демонстрируют — флаги Украины, какие-то призывы и так далее. Это вызывает определенное раздражение — вот этот дисбаланс между фронтом и тылом, слишком уж различные взгляды на ситуацию», — сказал Олейник.

Он добавил, что все высокопоставленные чиновники давно вывезли всех своих детей на Запад. По его словам, нет ни одного примера, чтобы на фронт отправлялись дети госслужащих.

«Сам Зеленский — тоже уклонист, четыре раза уклонялся. Люди это все понимают. Но одно дело самому идти на смерть, а другое дело посылать на смерть. На смерть он с удовольствием посылает», — добавил политик.

РИА «Новости»

Не призыв, а облавы

Простой народ, солдаты, их семьи все это наблюдают и с трудом сдерживают эмоции. Все меньше людей хотят добровольно идти на передовую. В связи с этим, чтобы набрать необходимое число бойцов, их начинают попросту вылавливать с улиц.

«Понятно, что вот эта разница вызывает у украинцев простой вопрос: „А нам-то зачем бороться?“. Поэтому мы видим не призыв, а облавы. Вытягивают на рынках, вытягивают под видом скорой помощи, из дома вяжут людей и так далее. Поэтому это и говорит о том, что этот режим сам по себе преступный», — заключил Олейник.