Мир 24 января 2023, 02:59 Зеленский запретил чиновникам выезд за рубеж Президент Украины Зеленский запретил покидать страну ряду чиновников и правоохранителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины ограничили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Есть важное решение СНБО о выезде чиновников за рубеж. <…> Если хотят отдыхать сейчас, будут отдыхать, лишившись госслужбы», — сказал Зеленский.

Реклама

Он уточнил, что запрет касается всех госслужащих центральной и разных других уровней местной власти, а также правоохранителей, народных избранников «и всех тех, кто может работать на государство и в государстве».

Реклама

Он подчеркнул, что речь идет о любой поездке без служебной цели.

Также запрет коснется судей, прокуроров и всех чиновников, кто получил отсрочку или бронь от мобилизации.

Ранее Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки среди украинских чиновников, направленные на борьбу с коррупцией. Эта неделя будет временем конкретных и справедливых решений, сказал глава государства.