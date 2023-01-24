24 января 2023, 02:59
Зеленский запретил чиновникам выезд за рубеж
Президент Украины Зеленский запретил покидать страну ряду чиновников и правоохранителей
Власти Украины ограничили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Есть важное решение СНБО о выезде чиновников за рубеж. <…> Если хотят отдыхать сейчас, будут отдыхать, лишившись госслужбы», — сказал Зеленский.
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Он уточнил, что запрет касается всех госслужащих центральной и разных других уровней местной власти, а также правоохранителей, народных избранников «и всех тех, кто может работать на государство и в государстве».
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Он подчеркнул, что речь идет о любой поездке без служебной цели.
Также запрет коснется судей, прокуроров и всех чиновников, кто получил отсрочку или бронь от мобилизации.
Ранее Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки среди украинских чиновников, направленные на борьбу с коррупцией. Эта неделя будет временем конкретных и справедливых решений, сказал глава государства.
Владимир Зеленский
Чиновники
Украина
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