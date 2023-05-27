Мир 27 мая 2023, 00:41 Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта Минфин США перенес ожидаемый срок дефолта с 1 на 5 июня Pixabay

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Министерство финансов США поменяло ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. Об этом говорится в письме главы американского минфина Джанет Йеллен к лидерам конгресса.

«Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга», — говорится в документе.

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Йеллен попросила членов конгресс оперативно решить вопрос с потолком госдолга.

Администрация США уже несколько месяцев ведет переговоры о повышении потолка государственного долга с конгрессменами. Контролирующие палату представителей республиканцы заявили, что готовы согласится на такой шаг при условии с нижения бюджетных расходов на государственные программы. В Белом доме такую позицию не поддержали.

Ранее президент Джо Байден не смог убедить конгресс США увеличить планку государственного дома. В конгрессе заявили, что не намерены добиваться сокращения финансирования на оборону, но предложили правительству изменить направление расходов.