Эксклюзив 24 апреля 2023, 15:11 Новые запреты по указке Пентагона. Санкции Южной Кореи смягчит параллельный импорт Экономист Дудчак заявил, что следующие корейские санкции будут направлены против Китая Freepik

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Южная Корея расширила список санкционный список для России. В числе прочего экспорту не подлежат товары для автомобилестроения, химической и сталелитейной промышленности, различное оборудование и компьютерные комплектующие. Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил «360», что корейцы «прогнулись» под США. Однако россиянам помогут параллельный импорт и развитие собственного производства.

Далее — прямая речь экономиста.

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Ограничения в ущерб себе

Всех, кто участвует в антироссийских санкциях, толкает на это только одно — давление Вашингтона. Страны просто демонстрируют отсутствие государственного суверенитета и действуют вопреки интересам своего народа, своей экономики.

Корейцы старались держаться, но не вышло. Сейчас американцы пытаются заставить их поучаствовать в различных мерах по ограничению развития КНР. Китайцам хотят перестать поставлять микроэлектронные схемы и прочие товары.

Пока что производители техники говорят, что никаких указаний не получали. Посмотрим, как будет действовать Южная Корея, но она наверняка «прогнется». Корейцы действуют себе в убыток, но выполняют американские команды.

Россия развивает собственное производство

Это руины прошлого, когда одно государство диктует свою непреклонную волю всем вокруг. Однако все равно этот прежний мир сворачивается. Находится все больше стран, которые игнорируют указания Вашингтона.

Россия переживет новые санкции. Запрещенные к экспорту товары поможет поставлять параллельный импорт, он никуда не делся. Также существует китайское производство, да и свое надо развивать.

Сейчас в России все делается для того, чтобы скорее избавиться от зависимости от иностранных поставщиков. В частности, активно развивается направление микроэлектроники.