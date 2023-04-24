Мир 24 апреля 2023, 07:11 Южная Корея расширит ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию Южная Корея расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию с 28 апреля Unsplash

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Власти Южной Кореи приняли решение о расширении списка товаров, для экспорта которых в Белоруссию и Россию необходимо специальное правительственное разрешение. Об этом сообщила пресс-служба южнокорейского министерства торговли.

Новые ограничения вступают в силу с 28 апреля.

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Изначально в списке находились 57 позиций, теперь он вырастит до 798. Таким образом, под санкции попали 741 позиция, включая товары для автомобилестроения, химической и сталелитейной промышленности, строительное и промышленное оборудование, квантовые компьютеры и проводники и другие.

Ведомство предоставило в правительство проект документа еще 24 февраля. Он прошел все необходимые слушания, получив одобрение парламента.

Ранее стало известно, что Южная Корея не станет поставлять на Украину артиллерийские снаряды без прямого разрешения со стороны США.