Эксклюзив 12 апреля 2023, 16:00 Ни слова больше. США все сильнее раздражают российские СМИ по всему миру Политолог Самонкин назвал две главные проблемы в информационной борьбе с Западом РИА «Новости»

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Спецпредставитель Госдепа США Джеймс Рубин заявил, что очень хотел бы закрыть российские СМИ по всему миру. Так американский чиновник прокомментировал открытие редакции Russia Today в Сербии, тем самым фактически без стеснения признав, что свобода слова давно не является ключевой западной ценностью. На Западе ее уже давно заменили информационной войной против России.

Мейнстрим правит бал

Для России важно продвигать свою точку зрения в мире, потому что сегодня в информационно-психологической сфере идет идеологическая борьба, рассказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Эксперт заявил, что подавляющее большинство существующих в мире информационных источников находятся в руках англосаксов. Но у Госдепа США нет необходимости управлять СМИ по всему миру в приказном порядке, потому что на информационные потоки оказывается косвенное влияние, пояснил Подлесный.

«Существует так называемый мейнстрим, поток информации, который создается ведущими изданиями под чутким руководством соответствующих структур Госдепа и спецслужб США», — объяснил социолог.

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Есть целый ряд «независимых» и национальных изданий в разных странах, которые напрямую вроде бы и не подчиняются США, но во избежание проблем всегда руководствуются этим самым мейнстримом, добавил собеседник «360».

Нельзя закрываться от мира

У России есть и значительные успехи по противодействию русофобскому мейнстриму, а также в деле расширения информационного влияния в мире. Это видят и признают на Западе. Так, совсем недавно в колонке для Euronews профессор Университета Джорджа Мейсона Натаниель Гринберг констатировала резкий рост популярности телеканала RT Arabic в Египте.

Хорошие показатели у Russia Today и в Латинской Америке. Здесь удалось выстроить грамотную систему, чтобы донести до людей точку зрения России. Но останавливаться нельзя, нужно максимально расширять возможности наших информационных каналов, отметил Подлесный.

Для этого нужно поддерживать независимых международных журналистов, которые стоят на здравых позициях, в том числе и материально, заявил эксперт.

Еще один мощный канал — это Организация Объединенных Наций, указал политолог.

«Российская делегация постоянно проводит брифинги, делаются заявления, оттуда в любом случае эта информация растекается по миру», — отметил специалист.

В мире Россию слышат во многом благодаря дипломатической службе, поддержал эту мысль председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член Молодежной ассамблеи Совета Безопасности ООН от России Юрий Самонкин.

Немаловажно, что представители многих стран приезжают на тематические мероприятия, которые проводит Россия, — это делегации из стран Африки, Азии, Латинской Америки, добавил политолог. По мнению Самонкина, это позволяет продвигать в мире «многополярную» повестку, основанную на принципах справедливого мироустройства.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Национального совета провинций Парламента Южно-Африканской Республики Амос Масондо на Международной парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве, 20 марта 2023 года / РИА «Новости»

По словам эксперта, главными проблемными местами в информационной борьбе с западной пропагандой на международной арене являются два аспекта.

Во-первых, Россия до сих пор не достигла цифрового суверенитета, и многие СМИ вынуждены работать на западном программном обеспечении, а во-вторых, выход к аудитории недружественных стран сейчас затруднен, так как усиленно перекрывается властями этих государств.

Сегодня Запад проводит собственные информационные кампании, фактически погружая свое население в некое «коматозное» информационное состояние. Юрий Самонкин

Однако не нужно зацикливаться на работе только с европейским населением, считает политолог.

Главное — не закрываться от мира, иначе все будут узнавать информацию только из тех источников, которые носят откровенно антироссийский характер, подытожил другой собеседник «360», социолог Геннадий Подлесный.