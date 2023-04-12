Мир 12 апреля 2023, 08:58 США признались в желании закрыть российские СМИ по всему миру Представитель Госдепа США Рубин: хотим закрытия российских СМИ по всему миру

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Американские власти мечтают о закрытии российских СМИ по всему миру. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США Джеймс Рубин, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

«Мы бы не хотели видеть Russia Today или другие российские СМИ где бы то ни было. Мы хотим, чтобы они были закрыты», — подчеркнул он, комментируя новости об открытии редакции RT в Сербии.

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Ранее представитель Госдепа пообещал Черногории оказать помощь в информационной борьбе с Россией. Такое заявление Рубин сделал в ходе визита в Подгорицу, передало агентство MINA. По его словам, в республике еще остаются СМИ, которые распространяют информацию из России.

Американский дипломат имеет 35-летний стаж. Рубин представлял Госдеп в период агрессии НАТО против Югославии.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в беседе с «360», что против России ведется масштабная кампания в СМИ, сравнимая с информационной войной.