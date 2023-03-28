Эксклюзив 28 марта 2023, 18:51 Ни одного нарушения нет, готовность полная. Клинцевич — о решении России по ТЯО Клинцевич: решение России по ТЯО полностью законно и обусловлено новыми вызовами РИА «Новости»

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Решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии связано с необходимостью отвечать на вызовы, которые стоят перед страной, и обеспечивать должный уровень безопасности. Все эти действия организуют в рамках действующего законодательства и согласованы с Белоруссией, заявил в беседе с «360» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Россия еще не разместила ТЯО, она только к 1 июля закончит строительство хранилища. Решение руководством Союзного государства принято», — подчеркнул он.

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Клинцевич обратил внимание, что бюджет Союзного государства России и Белоруссии предусматривает статьи о безопасности и обороне. Поэтому с учетом тенденций, которые демонстрирует НАТО, квази-войны, которую блок ведет с Россией, а также учитывая размещение крупных военных группировок альянса на границах стран, нужны были упреждающие действия.

Никто никого не пугает

Он подчеркнул, что все эти шаги были сделаны для того, чтобы в случае необходимости обеспечивать безопасность Союзного государства. Речь не идет о том, что кто-то кого-то пытается испугать. Все происходит в рамках законодательства, согласуется с белорусской стороной, отметил Клинцевич.

«Ни одного нарушения нет, готовность полная. В ближайшее время хранилища [для ТЯО] будут созданы для того, чтобы в случае возникновения такой угрозы российские и белорусские военные могли обеспечить безопасность», — еще раз подчеркнул собеседник «360».

Планы России по размещению ТЯО

О том, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, 25 марта в интервью «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что белорусским коллегам уже помогли переоборудовать их самолеты. По словам Путина, 10 воздушных судов готовы для применения такого типа оружия.

«Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс „Искандер“, он тоже может быть носителем [ТЯО]», — сказал президент.

Обучение белорусских экипажей начнется 3 апреля. А специальное хранилище для ядерных вооружений построят в республике к 1 июля.