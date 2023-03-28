Мир 28 марта 2023, 15:17 Нэшвиллский расстрел. Что известно о трансгендере, убившем шесть человек Психолог Кичаев: напавшая на школу в Нэшвилле хотела продемонстрировать мужественность Twitter

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Одна из американских школ снова стала площадкой для расстрела. В учебное заведение христиан-пресвитерианцев ворвалась девушка, которая начала расстреливать безоружных детей и взрослых. Полиция подозревает, что причиной нападения стала ненависть: нападавшая была трансгендером, которых, как правило, недолюбливают христиане.

Стрельба в школе США

Начальная христианская школа The Covenant School в Нэшвилле, штат Теннесси, подверглась нападению. Утром 27 марта Одри Хейл, которую поначалу приняли за подростка, разнесла выстрелами стеклянную боковую дверь и вошла в здание.

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Хейл поднялась на второй этаж и стала стрелять по всем, кого замечала в коридорах. Жертвами стали трое девятилетних детей, одна из девочек была дочерью школьного пастора. Также убиты директор The Covenant School, учитель на замену и смотритель, сообщил Wkrn.com.

Прибывшая полиция начала перестрелку и застрелила нападавшую. Пока неясно, что толкнуло Хейл на преступление, но известно, что когда-то она училась в школе, на которую напала. Дома у нее подробный план учебного заведения.

Что известно об убийце

Одри Элизабет Хейл было 28 лет, в 2022 году она окончила нэшвиллский колледж искусств и дизайна. По словам его директора, студентка была талантливой художницей и хорошей ученицей, ее награждали за хорошую успеваемость.

Получив диплом, Хейл занималась иллюстрацией и графическим дизайном. В соцсетях она рассказывала, что когда-то работала продавцом, курьером в службе доставки еды и кошачьей няней, любит искусство, видеоигры, кино и спорт.

«Во мне есть детская часть, которая любит бегать на игровую площадку. Животные — моя вторая страсть, поэтому мне также нравится проводить время со своими двумя кошками», — писала Хейл.

Одри Хейл (в красном свитере) с матерью и братом / Twitter

Девушка использовала в своих профилях в интернете местоимения «он/его» и имя Эйден. Не так давно она рассказала родным, что идентифицирует себя как трансгендера, сообщил The Daily Beast. Возможно, это заявление привело к раздорам в семье.

Мать убийцы, Норму Хейл, называют истовой христианкой. Она работает в церкви Нэшвилла и до недавних пор регулярно с восторгом рассказывала о своих детях — Генри и Одри — в соцсетях. Женщина также активно выступала против свободы продажи оружия, писал New York Post.

Соседи говорят, что никаких предвестий готовящегося нападения не было: никто и подумать не мог о Хейл плохого. По словам знакомых, Одри была милой, смешной и застенчивой. Некоторые назвали ее аутистом с высоким уровнем социализации.

Оружие Одри Хейл / Twitter

Красная кепка Холдена

Хейл основательно готовилась к нападению: помимо планов школы, она запаслась двумя полуавтоматическими винтовками, обрезом и пистолетами. Кроме того, в ее машине нашли своего рода манифест.

Хотя его содержание еще полностью не обнародовано, известно, что Хейл планировала убить куда больше народа, но никого конкретно не выделяла — просто собиралась стрелять по всем, кто попадется.

Причиной убийств, похоже, стала ненависть к школе, куда девушке приходилось ходить в детстве по настоянию матери. Видимо, в The Covenant School Хейл было несладко: 20 и даже 10 лет назад христианская школа в США едва ли была толерантна к трансгендерам.

Примечательно, что во время нападения на Хейл была надета красная бейсболка. Это может быть отсылкой к культовому персонажу романа Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: похожий головной убор носил главный герой книги Холден Колфилд.

Известно, что этим романом были одержимы несколько известных убийц, самый знаменитый из которых — Марк Чепмен. Зимой 1980 года он пять раз выстрелил из револьвера в Джона Леннона и уселся под уличный фонарь читать эту книгу Сэлинджера.

Последнее фото Джона Леннона: он дает автограф своему убийце Марку Чепмену, который тоже попал в кадр, 1980 год / Викимедиа

Доказательства мужественности

Психолог и коуч Александр Кичаев в разговоре с «360» отметил, что сейчас в мире идет глобальный конфликт между вечными и так называемыми демократическими ценностями с их десятками гендеров.

Как говорится, есть врач-уролог для мужчин, гинеколог для женщин, а для остальных гендеров — психиатр. На мой взгляд, у стрелка было психическое отклонение, может, даже что-то шизоидное. Александр Кичаев

Кичаев предположил, что американка могла видеть в преподавателях христианской школы врагов, которые хотят уничтожить в ней мальчика. Вполне может быть, что нападение стало попыткой утвердиться в брутальной мужской роли.

«Есть так называемый принцип компенсации: если человек недобирает в жизни каких-то качеств, он их добирает в виртуальной реальности или делает это через некие преступные действия», — пояснил психолог.

Хейл могла чувствовать, что ей недостает мужских качеств и решила доказать себе и окружающим, что она не женщина, а настоящий мужчина — смелый, решительный, готовый на все, подытожил специалист.