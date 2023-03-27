27 марта 2023, 21:28
Стрельбу в школе в Нэшвилле открыла девушка-подросток
CBS: минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле
Стрельбу в приходской школе в Нэшвилле открыла девушка-подросток. При себе у нее были две штурмовые винтовки, сообщил медиахолдинг CBS со ссылкой на представителей местных властей.
Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что в результате происшествия число погибших увеличилось до шести.
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«На данный момент мы знаем, что стрельбу открыла девушка-подросток. Она была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом», — сказал Аарон журналистам.
Также он пояснил, что трое учеников и трое взрослых скончались от полученных пулевых ранений. Все взрослые были сотрудниками школы.
Как отметили правоохранители, нападавшая также была смертельно ранена сотрудниками правопорядка. Власти не обнародовали имена и возрасты жертв или нападавшей.
В школу девушка проникла через боковую дверь и пересекла здание, поднявшись с первого этажа на второй и сделав несколько выстрелов, рассказали в полиции.
Стрельба произошла в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле в американском штате Теннесси.
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