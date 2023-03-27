Мир 27 марта 2023, 21:28 Стрельбу в школе в Нэшвилле открыла девушка-подросток CBS: минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле Pxhere

Читать 360tv в

Стрельбу в приходской школе в Нэшвилле открыла девушка-подросток. При себе у нее были две штурмовые винтовки, сообщил медиахолдинг CBS со ссылкой на представителей местных властей.

Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что в результате происшествия число погибших увеличилось до шести.

Реклама

«На данный момент мы знаем, что стрельбу открыла девушка-подросток. Она была вооружена двумя штурмовыми винтовками и пистолетом», — сказал Аарон журналистам.

Также он пояснил, что трое учеников и трое взрослых скончались от полученных пулевых ранений. Все взрослые были сотрудниками школы.

Как отметили правоохранители, нападавшая также была смертельно ранена сотрудниками правопорядка. Власти не обнародовали имена и возрасты жертв или нападавшей.

В школу девушка проникла через боковую дверь и пересекла здание, поднявшись с первого этажа на второй и сделав несколько выстрелов, рассказали в полиции.

Стрельба произошла в приходской школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле в американском штате Теннесси.