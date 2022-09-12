Германия поставляет оружие на Украину: как к этому относятся немцы | 360°

Мир 12 сентября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Немцы против накачки Украины оружием. Они уверены, что это затянет конфликт Политолог Рар: на Германию, как на лидера ЕС, давят по поводу Украины flickr.com/macchi

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Власти Германии перешли красную черту, решив поставлять оружие на Украину, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его мнению, это затягивает конфликт и увеличивает число погибших. Политологи уверены, что на ФРГ давят США.

Германия перешла красную черту

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Решением о поставках оружия власти страны перешли красную черту, отметил он. Страна не должна была поступать подобным образом, добавил Нечаев.

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«Это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать, в том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — заявил он в интервью «Известиям».

Согласно официальным данным, ФРГ неоднократно отправляла украинской стороне самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, разведывательные дроны, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня MARS. Этот список опубликовало правительство Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять Киеву вооружение для ударов по России, отметило издание T-Online. Более того, ранее глава германского МИД Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag заявила, что у страны попросту не хватает оружия для помощи Украине. В схожей ситуации оказался весь ЕС, о чем заявил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Politico.

Правда, Нечаев также отметил, что накачка Киева оружием является не желанием ФРГ, а требованием «англосаксонских союзников по НАТО». В экспертном сообществе полагают, что происходящее в мире — это глобальный передел, который США пытаются использовать в своих целях. К примеру, экономист Олег Чередниченко уверен, что от происходящего больше всего Европа.

Заявление Нечаева могут позитивно воспринять в ФРГ

Слова Нечаева не останутся лишь заявлениями, а произведут определенный эффект. Об этом «360» рассказал кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Немцы не дураки. Они понимают, что с 1945 года территория Западной Германии, а с 1990 года и всей Германии находится под оккупацией немецких войск. Все решения, особенно военно-политические, принимаются не в Берлине, а в Вашингтоне. Учитывая нарастающее недовольство немцев, <…> вполне возможно, что есть целый ряд политических сил, которые могут поддержать слова нашего посла», — пояснил он.

По его словам, в стране убедились, что экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник и многие другие диктуют антинемецкую политику. А в рамках сохранения ФРГ как центра ЕС необходимо укрепление оси: Берлин — Москва — Токио. Именно поэтому в данном случае слова Нечаева в немецком обществе могут воспринять позитивно.

РИА «Новости»

Давление на Германию как на лидера ЕС

Немецкий политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар отметил, что пока в немецком обществе на слова Нечаева нет никакой реакции. По его мнению, сейчас от Германии в жесткой форме, в том числе США, требуют лидерства в Европе.

«Если раньше это было лидерство в вопросах экономики, финансов, то сейчас <…> требуют его в военных вопросах, особенно по поводу Украины. <…> Немецкое молодое поколение политиков настроено на длительный и очень серьезный, опасный конфликт с Россией», — пояснил Рар.

По его словам, власти ФРГ критикуют за то, что они поставляют оружие Украине в недостаточном количестве. Тем не менее оно все равно попадает на ее территорию.

«Делается это дозированно. Но ситуация неоднозначная. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация на Украине. <…> Сейчас идет сильнейший нажим на все правительства Запада, помогать Украине, поставлять ей оружие, что, конечно, приводит к новым конфликтам, новым контрсанкциям, которые Россия будет вводить против Германии, против Европы. Здесь понимают, что это становится проблемой», — заявил Рар.

Он отметил, что сейчас крайне важны переговоры, альтернативы которым нет. Однако политики, похоже, пока не стремятся к диалогу.

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