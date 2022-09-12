Экономист Чередниченко заявил, что Европа пострадает при глобальном переделе мира | 360°

Мир 12 сентября 2022, 03:48 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Чередниченко заявил, что Европа пострадает при глобальном переделе мира Экономист Чередниченко: Европа больше всех пострадает при глобальном переделе мира Unsplash/Polly

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Нынешняя ситуация на международной арене является глобальным переделом мира, в результате которого больше всех пострадает Европа, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Такое мнение он высказал «Прайму».

Санкционное давление на России привело к неожиданным последствиям — в США и ЕС начался энергетический кризис.

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«При этом главный инициатор санкционного ограничения — США — „в накладе“ не остается — потребности внутреннего рынка покрываются имеющимися внутри страны энергоресурсами», — отметил Чередниченко.

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А в ЕС дела обстоят намного хуже. Все это провоцирует социальную напряженность, в особенности в осенне-зимний период. Сложившаяся ситуация показывает энергетическое неравенство государств союза. Эксперт не исключил распад объединенной Европы.

Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер заявил, что конфликт на Украине поставил Евросоюз в невыгодное положение. Брюссель уже проиграл вне зависимости от того, как он закончится.

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