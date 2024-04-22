Эксклюзив 22 апреля 2024, 12:28 Не страшный прогноз, а глупый маркетинг. Почему слова Шольца о топливе ничего не стоят Эксперт Фролов: слова Шольца о топливе — не прогноз, а маркетинговый ход Moritz Frankenberg / Global Look Press

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Олаф Шольц выступил на открытии Ганноверской ярмарки, где объявил, что эпоха использования ископаемого топлива, оказывается, подходит к концу. Мотивы канцлера ФРГ, которые подвигли его делать подобные заявления, в беседе с «360» объяснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

На высказывания Шольца обратили внимание многие СМИ, отметил эксперт. Вместе с тем, по его мнению, такой ажиотаж и стремление обсудить слова канцлера откровенно непонятны.

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«Боже мой, Шольц сказал! Это же невероятно, это надо обсудить! А Шольц — это кто? Политическая мурзилка, причем совершенно явно весьма коррумпированная. Именно поэтому вполне послушная, движущаяся в определенном направлении», — заметил собеседник «360».

Michael Matthey / Global Look Press

Отдельно Фролов подчеркнул, что все прогнозы, которые озвучивали ранее ведущие мировые аналитические агентства, оказались откровенной ерундой, которая не имеет отношения к действительности.

Речь о пике спроса на нефть, сокращении спроса на уголь и прочем, пояснил он. Эти прогнозы, по оценке специалиста, представляют исключительно маркетинговые продукты, которые подают под видом настоящей аналитики.

И то, что говорит Шольц, — это не прогноз, это маркетинговый продукт. Он выходит и говорит то, что нужно говорить в данной ситуации. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Стратегию развития водородной энергетики Германии и водородную стратегию Евросоюза приняли еще в 2020-м, напомнил Фролов. А 2024-й был этапным годом в рамках этой стратегии.

И сейчас понятно, что страна отстает от всего, что было прописано в этом документе. Но этого Шольц сказал не может, констатировал собеседник «360».

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Также, по его словам, стоит вспомнить и о том, что в 2021-м в Германии подписывали коалиционное соглашение, в рамках которого приняли не только общественно одобряемые пункты о развитии зеленой энергетики, но и о газовой генерации, которая необходима для стабильного развития той самой зеленой энергетики при текущем уровне технологий.

Затем власти утвердили и необходимые законопроекты, которые должны стимулировать частные инвестиции, однако частные инвесторы вкладываться не спешат. Но это Шольц озвучить опять же не может.

В итоге все, что делалось в области энергетики, приводило лишь к нарастанию кризиса, потому что делалось в стиле «аля-улю, гони гусей». Поэтому говорит что-то Шольц — флаг ему в руки. Можно Германии, можно американский — какой угодно. Александр Фролов

Стоит отметить и то, что Шольц не делает подобные заявления, например, в США, указал Фролов. А ведь он мог бы отправиться туда и там объявить, что вся нефть скоро будет не нужна.

РИА «Новости»

«Нет, так канцлер поступать не хочет. Потому что там подобная ерунда хорошо заходит в местах, где высокий спрос на энергоносители сочетается не только с необходимостью импортировать их, но и с некоторой бестолковостью местного руководства», — пояснил собеседник «360».

В Китай, заметил эксперт, Шольц с такими выступлениями тоже не поедет. Потому что там его послушают, скажут, что все это, конечно, очень интересно, но лучше рассказывать подобное кому-то другому.

«А Китай — это крупнейший импортер нефти, который наращивает ее сейчас и собирается наращивать в будущем», — заключил он.