Мир 22 апреля 2024, 04:42 Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива Шольц: эпоха ископаемого топлива подходит к концу РИА «Новости»

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Эпоха применения ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии открытия Ганноверской ярмарки. Его слова привела пресс-служба правительства ФРГ.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — заявил немецкий канцлер.

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В том же выступлении Шольц поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере за поставку в Германию газа после разрыва отношений с Россией.

Страховые компании Lloyd’s of London и ArchInsurance отказались возмещать ущерб оператору взорванного в 2022 году «Северного потока». Nord Stream AG подал иск в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро из-за отказа в выплате компенсаций.