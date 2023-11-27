Эксклюзив 27 ноября 2023, 15:40 «Не хотят братскую могилу». Израиль не пустил Зеленского, но с радостью принял Маска Политсоветник Маркелов: визит Маска более выгоден Израилю, чем приезд Зеленского Amos Ben Gershom/Israel Gpo

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому недавно отказали в визите в Израиль, однако сегодня там с распростертыми объятиями приняли американского миллиардера Илона Маска. Израильские власти понимают, что приезд Зеленского политически невыгоден, а из визита Маска, напротив, можно извлечь много пользы, объяснил «360» политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Чувствительная нация»

«В силу разных обстоятельств Илон Маск более политически и геополитически влиятелен, и поэтому его визит в Израиль в головах руководства страны считается более политически важным и выгодным для подъема ее репутации, которая очень ослабла в свете конфликта. Политики ничего не делают просто так — политики делают то, что выгодно, а выгодно им всегда то, что их укрепляет и делает сильнее. Нетаньяху делает все, чтобы сопровождать Маска, потому что понимает, что он, условно так назовем, — человек, который как бы по-новому переосмысливает мировую политику, по-новому реагирует на нее — где-то предпринимательски, где-то в силу личных обстоятельств», — рассказал Маркелов.

Он добавил, что Маск «аккуратно движется» в сторону несогласия с работой команды президента США Джо Байдена и отсутствием ее результатов на мировой арене и находится в большей степени «в трамповском тренде». Он если и готов играть во «внутриамериканские игры», то «точно не на стороне демократов», подчеркнул политсоветник.

Зеленскому Нетаньяху (премьер-министр Израиля — прим. ред.) отказывает потому что не хочет с ним «братскую могилу». Он прекрасно видит ошибки Зеленского, его проколы за эти два года, которых у него больше, чем успехов, пропагандистские трюкачества, которые Зеленский запустил для манипулирования западными элитами. Нетаньяху, как руководитель чувствительной нации, это все понимает. Сегодня Украине больше нужен Израиль, чем она ему. Сергей Маркелов политический советник

«Антирепутационная история»

Собеседник «360» констатировал, что израильский вооруженный конфликт стал более важным для мира, украинский же практически ушел в тень.

«Визит Зеленского — его попытка впрячь в одну телегу двух лошадей и попробовать сохранить мировую поддержку хотя бы за счет симпатий израильских элит. Аналитики Нетаньяху и разведчики сказали: делай вывод — Зеленский нам не полезен, потому что он этот визит распиарит совсем не так. Мы не управляем Зеленским, что он там скажет и кому, совершенно непонятно. <…> Это политически невыгодно, это антирепутационная история. <…> Зеленский сегодня — токсичная фигура в политическом мире», — предположил эксперт.

РИА «Новости»

Он также прокомментировал странный бронежилет, в котором сфотографировали Маска в Израиле.

«Дело не в том, защищает ли этот жилет, а в том, что Илон Маск, надевая вот эту приспособу, которую пока никто не понимает, просто демонстрирует некую неполитическую опцию своего появления в Израиле. <…> Возможно, это бутафория какая-то, возможно, какая-то технологическая разработка, намеки или полунамеки. Будем смотреть, во что это все развернется. Одно только то, что он был в это одет, — не очень понятная история», — рассудил Маркелов.

РИА «Новости»

Он напомнил, что на данный момент Илона Маска позиционируют не как политика, а как «прекрасного технологического предпринимателя». Политический советник не исключил, что Израиль, являясь технологической страной, которая занимается огромным количеством сверхтехнологических разработок вооружения, систем безопасности, противовоздушной обороны, может «сделать коллаборацию с Маском», и он тоже будет в этом заинтересован.