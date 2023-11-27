Мир 27 ноября 2023, 14:22 Илон Маск прилетел в Израиль Миллиардер Маск встретился с премьером Израиля Нетаньяху в Тель-Авиве www.imago-images.de

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Американский миллиардер Илон Маск прилетел в Израиль и встретился с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил портал Ynet.

Частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве сегодня утром. Отмечается, что Нетаньяху хочет лично продемонстрировать Маску все зверства представителей палестинской группировки ХАМАС в день эскалации конфликта и записать с ним подкаст.

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Илон Маск планирует также встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Как писал RT, они обсудят возможные меры борьбы с «растущим антисемитизмом в интернете».

Кроме того, ожидается, что гость посетит кибуцы, где ХАМАС устроил резню 7 октября, и Газу. Возможна также встреча с некоторыми родственниками израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Ранее Илон Маск подвергся критике за антисемитский пост. С возглавляемой им соцсетью Х отказались сотрудничать крупные кинокомпании. Бизнесмен пригрозил им «термоядерным иском». Правительство США решило не прекращать сотрудничество с компанией Маска SрасеХ, хотя не согласилось с его позицией по теме евреев.