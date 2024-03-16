16 марта 2024, 23:39
Названы недостатки сделки ОПЕК+ для России
Экспорт через «Транснефть» снизился в январе на 4,6%
Входящие в ОПЕК+ страны удерживают высокие цены на нефть за счет сокращения добычи, но также играют на руку странам, которые не входят в картель. В частности США, которые за счет увеличенных доходов от экспорта развивают проекты по сланцевой нефти. В последнем отчете ОПЕК говорится, что экспорт из России и стран Центральной Азии через систему «Транснефть» сократился на 4,6%. Опрошенные РИА «Новости» эксперты заявили, что пересмотр сделки ОПЕК+ давно назрел.
Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян заявил, что страны ОПЕК рассчитывают на повышение спроса на нефть за счет роста производства в Индии и Китае в ближайшие два года.
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С этой позицией согласился и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что повышенный спрос на электрокары в Китае повысил интерес покупателей к машинам с бензиновым двигателем. Свой потенциал не в полной мере реализовала и Индия, поэтому спрос на нефть в будущем сохранится.
Но сейчас концерн старается заработать сам за счет высоких цен на нефть, но также помогает своим прямым конкурентам.
«Они как безбилетники пользуются усилиями ОПЕК+: расширяют производство, вводят новые мощности в эксплуатацию. Мы не можем сокращать добычу до бесконечности, нам нужен этот заработок для пополнения бюджета», — заявил Юшков.
Эксперт добавил, что полностью отменять сделку необходимости нет, потому что тогда крупнейшие добывающие страны Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу до максимумов и фактически обрушат рынок. Поэтому сама формула соглашения требует корректировки.
В частности, необходима разработка механизма быстрой реакции на запрос рынка. Речь идет о простом опережении конкурентов в условиях повышенного спроса.
По мнению Юшкова, России требуется оптимизировать логистику. Сейчас страна пользуется «теневыми танкерами», за которые переплачивает, как владельцам кораблей, так и страховщикам. Выходом станет строительство собственных танкеров, включая ледоколы для Северного морского пути.
Эксперт добавил, что также нужно отладить систему расчетов, чтобы покупатели платили за нефть в юанях. Китай стал главным экспортером товаров в Россию, поэтому полученные средства пойдут в дело.
О рисках потери доли рынка из-за требований сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти заявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что пока отечественные компании выполняют условия соглашения, не связанные обязательствами США увеличивают добычу, расширяя занятую нишу.
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ОПЕК
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