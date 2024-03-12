Власть 12 марта 2024, 23:02 Путин заявил о рисках потери Россией доли на рынке из-за сокращения нефтедобычи Путин заявил, что из-за соглашения ОПЕК+ РФ рискует потерять долю на энергорынке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин признался, что Россия рискует потерять долю на рынке энергетических ресурсов из-за выполнения соглашения ОПЕК+, в соответствии с которым она сокращает нефтедобычу. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства рассказал об этом на встрече с победителями ежегодного конкурса «Лидеры России». Путин отметил, что в это время некоторые страны, которые не входят в соглашение ОПЕК+, в частности, США, наращивают добычу нефти.

Реклама

«Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. Тогда мы не сможем осуществлять инвестиции», — заявил Путин.

Если бы Россия не поддерживала цены на мировом рынке, то они бы упали, а сланцевая добыча в США тогда развалилась, добавил президент. И в этом случае бы уже Россия осваивала рынки и осуществляла инвестиции, а не американцы.

Ранее российский лидер признался, что сотрудничество с ОПЕК+ помогло не только удержать цены на нефть, но и обеспечить доходы российского бюджета.