Мир 26 мая 2023, 16:18 Лгать — не устать, лишь бы верили. НАТО обманывает Украину, как и весь мир Украинский политик Олейник: Украина лишняя в альянсах, и это показала история РИА «Новости»

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Французский политик Флориан Филиппо вновь попытался достучаться до правительства призывами оставить НАТО позади. По его словам, военно-политический блок только разрушает все на своем пути, а миротворческие действия — пыль в глаза всему миру. Зачем сильнейшие альянсы обманывают человечество и почему Украину туда не примут — в материале «360».

1 Беспокойство французской партии «Патриоты» Североатлантический альянс своими действиями подливает масла в огонь на Украине с целью спровоцировать взрыв во всем мире. Об этом французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо написал на своей странице в Twitter. Так он отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно присоединится к альянсу. «Эти безумцы (представители НАТО — прим. ред.) постоянно подливают масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире», — отметил Филиппо. Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо / РИА «Новости» Французский политик категорично настроен не только к действиям НАТО, но и ко всему альянсу в целом. По его словам, Франция должна «немедленно покинуть» блок, чтобы не нажить себе еще больше проблем. Бывший депутат несколько раз пытался достучаться до президента Эммануэля Макрона, однако глава государства закрывает на это глаза.

Далее — прямая речь собеседника «360».

2 Украинский политик Владимир Олейник: Евросоюз и НАТО — идеология разрушения и обмана НАТО — значит конфликты Есть фундаментальное изречение в Библии: «Время разбрасывать камни и время собирать камни». По действиям НАТО все поняли, что они именно «разбрасывают камни». Это означает одно: везде конфликты и кровь. Нет повышения уровня благосостояния у всего мира. Французы потеряли суверенитет. Если бы такая ситуация возникла во времена сильных лидеров, таких как Шарль де Голль, глава государства не дал бы согласия ни на какое НАТО. Он проводил самостоятельную политику в интересах французского народа. Однажды на форуме де Голль заявил США: «Забирайте свои доллары или соизвольте обеспечить страну золотом». Это была первая цветная революция по устранению достаточно сильного лидера Франции. Сегодня у французской власти стоят слабые политики. Люди, которые абсолютно не могут стоять в один ряд с де Голлем или Жаком Шираком. Президент Франции Эммануэль Макрон / РИА «Новости» Когда посмотрели, что это политика «в никуда», которая по своей сути ведет к третьей мировой войне, начали появляться трезвые суждения. Такие политики, как Филиппо, продвигают актуальные вопросы: «Куда вы двигаетесь?», «Почему вы сегодня подчиняетесь американцам и не проводите самостоятельную политику?», «А может быть, выход из НАТО и Евросоюза — лучший из лучших вариантов?» Великобритания в этом плане показала отличный пример — в этом «колхозе» они не чувствовали себя комфортно с точки зрения защиты национальных интересов. Поэтому страна приняла решение о выходе оттуда (из Евросоюза — прим. ред.). Что в НАТО, что в ЕС происходит пагубная политика монополизма. В какой-то момент США начали всем видом показывать, что им дозволено намного больше, чем другим странам. И французы тоже прозревают подобного рода политику. Украина в НАТО и ЕС? Основной инструментарий у представителей этих двух альянсов — ложь и обман. То, что они говорят о вступлении в ЕС или НАТО, — откровенная неправда. Не получит Украина членство в союзах. Киев как союзник на одной линии с Парижем и Берлином? Не может быть. Как рабочие на плантации? Конечно. Но это не то, что нужно Украине. Мы там лишние, и это показала вся история. РИА «Новости» Со стороны альянсов льется много обещаний, что все страны-члены помогут в отстройке инфраструктуры и других разрушенных зданий после боевых действий. Но вспомним, что союзы сделали после войны в Афганистане? Ничего. Единственный крупный объект, который они построили, — тюрьма. В свою очередь, Советский Союз реконструировал там все: электростанции, школы, детские сады и жилые дома. Что ЕС, что НАТО — идеология разрушения и обмана. Конечно, для Украины приятно звучит фраза «Вы будете в нашем альянсе». Но это неправда. Страну обманывают, удивительного в этом ничего нет. Обещать жениться и сама женитьба — две разные вещи.