Мир 10 ноября 2022, 15:46 Наполеоновские планы Макрона. Зачем Франция начала перевооружаться Политолог Асафов: Макрон пытается заработать, пользуясь обстоятельствами Эммануэль Макрон / РИА «Новости»

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Глава Франции Эммануэль Макрон представил обновленную стратегию безопасности страны. По его словам, речь идет о настоящем перевооружении нации. Политик подчеркнул, что Франция — единственное государство в ЕС с ядерным оружием, это накладывает особую ответственность. Одни эксперты назвали амбиции Макрона наполеоновскими, другие — попыткой экс-банкира заработать. Они также отметили тренд на массовое вооружение во всей Европе. И Украина здесь ни при чем.

Цель обновленной стратегии безопасности Франции

С помощью обновленной стратегии безопасности Париж планирует повысить готовность национальных вооруженных сил к отражению угроз, а также мобилизацию общества и промышленности — в случае необходимости. Макрон представил общие положения во время выступления перед военными на морской базе в Тулоне на юге страны.

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Он напомнил, что ведет работу по восстановлению армии еще со своего первого президентского срока. Пять лет назад Франция начала настоящее перевооружение нации, подчеркнул президент.

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«И я могу сказать, что все обещания сдержаны. Проект закона о военной программе на 2023 год продолжает эту линию. <…> В прошлом мы пытались строить мир за счет создания взаимной зависимости, теперь же мы ищем независимости, чтобы предупредить войну», — процитировал политика ТАСС.

По словам Макрона, для страны важно к 2030 году располагать армией для будущих десятилетий. А для этого нужно активизировать «оборонную промышленность, экономику и общество, которые действовали бы на благо суверенитета».

Французские истребители-бомбардировщики Dassault Rafale / РИА «Новости»

Воздушная защита Европы и киберугрозы

Особое внимание Макрон уделил воздушной защите Европы. Нельзя сказать, что государства ЕС сегодня застрахованы от ударов беспилотников, уверен глава республики.

«Это стратегическая, многогранная задача, требующая солидарности», — объяснил он.

Президент также призвал не ограничиваться продвижением национальных производств и работать над подходом, который отвечал бы интересам всего ЕС. Более того, Макрон уверен, что через пять лет европейские способы защиты от киберугроз должны стать лучшими в мире.

«Прежде всего речь идет о нашем видении ситуации, которое останется самостоятельным и суверенным. Наши усилия в области разведки позволят нам лучше знать, понимать и предвидеть», — подчеркнул политик.

Старые и новые партнеры Франции

Макрон напомнил, что Францию связывает множество совместных проектов с Германией. Именно эту страну он назвал незаменимым партнером, с которым необходимо укреплять связи.

Французский лидер не забыл и о том, как важно находить новых союзников. Особо ценными в этом плане он посчитал Бельгию, Италию, Грецию и Хорватию, а также государства Восточной и Северной Европы.

Более того, президент уточнил, что планирует организовать двусторонний франко-британский саммит в начале 2023 года. Ведь сотрудничество с Лондоном, по его мнению, крайне важно для обеспечения безопасности всей Европы. Что касается НАТО, политик уверен, что его страна продолжит быть образцовым союзником альянса.

РИА «Новости»

Продвижение интересов Франции на международной арене

Важно продвигать интересы Франции и на международной арене, добавил французский лидер. Он не стал называть конкретные страны, но отметил, что в Африке набирают обороты антифранцузские нарративы. Это бросает вызов безопасности и влиянию Парижа.

«Поэтому влияние отныне станет стратегической функцией, обеспеченной значительными ресурсами. <…> Только лишь оборонительная позиция может быть воспринята как форма пассивности, это не наш выбор», — сказал Макрон.

Синдром Наполеона и массовое вооружение Европы

Любой французский президент мнит себя императором Наполеоном. Таким мнением с «360» поделился доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«У нас люди, которые мыслят себя Наполеоном, как правило, быстро попадают в сумасшедший дом. Это не наш герой. <…> А во Франции любой Макрон — Наполеон. Наполеон, безусловно, был гением в политике и гением как военачальник. А Макрон, простите, ни то, ни другое», — отметил он.

С другой стороны, уверен Межевич, речь идет о массовом перевооружении Европы, не только Франции. Поэтому здесь дело не только в наполеоновских амбициях одного политика. То же самое происходит в Польше, Германии.

Германия последние годы страна миролюбивая, но этот вирус хуже ковида. Безусловно, уже сейчас мы слышим из Берлина заявления о том, что Германия должна вооружаться, восстанавливать свои вооруженные силы. Эта милитаризация, естественно, идет по цепочке Николай Межевич.

Чем это закончится — пока не ясно, сказал Межевич. Однако уже заметно, что стабильности в регионе это не способствует. Украина здесь — повод, но никак не причина происходящего. Через милитаризацию европейские элиты попросту хотят закрепиться у власти.

«Если не получается через мир и демократию, то вдруг, как они рассуждают, получится через военные приготовления. В конце концов, у Гитлера получилось», — напомнил профессор.

Банкир Макрон пытается заработать на вооружении

Политолог, политический обозреватель, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Александр Асафов подчеркнул, что для Макрона вопрос политического и экономического суверенитета находится в приоритете. Еще в далеком 2017 году, когда он приезжал на саммит в Санкт-Петербург, политик произнес слово «суверенитет» более 15 раз.

«Эта идея для него достаточно важная, он к ней стремится. Стремится к роли Франции как ведущей державы Европы, несмотря на позицию Германии. Была масса предложений, в том числе по европейской оборонной инициативе, которые это подтверждают», — отметил собеседник «360».

Сейчас же, уверен политолог, Макрон пользуется ситуацией для продвижения своих идей. Речь идет о развитии промышленности, во многом подчинении ее государству. Франция — достаточно значимый игрок на мировом рынке оружия.

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle

«Она, безусловно, заинтересована в расширении рынка, поскольку с ряда рынков ее вытеснили американцы. <…> Французскую сделку с Австралией по подводным лодкам фактически отменили, поменяв на американскую. <…> Франция пытается увеличить собственное предложение на рынке вооружений. <…> Здесь она стремится заработать в прямом смысле слова, пользуясь обстоятельствами», — пояснил обозреватель.

Речь идет не о том, что Франция собирается воевать, считает Асафов. Республика не способна даже расширить влияние в бывших колониях. Но Париж планирует заработать — собственно, это внятная позиция Макрона, который изначально был банкиром, но затем стал «человеком про политику», подытожил политолог.