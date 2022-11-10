10 ноября 2022, 03:45
Макрон представил обновленную стратегию безопасности
Президент Франции Макрон представил обновленную стратегию безопасности
Президент Франции Эмманюэль Макрон представил обновленную стратегию безопасности страны. Он раскрыл общие положения во время своего выступления перед военными на морской базе в Тулоне. Его слова привел ТАСС.
«Это настоящее перевооружение нации, которое мы начали пять лет назад, и я могу сказать, что все обещания были сдержаны. Проект закона о военной программе на 2023 год продолжает эту линию», — заявил французский лидер.
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Как отметил Макрон, если раньше мира пытались добиться с помощью создания взаимной зависимости, теперь на первый план выходит желание обрести независимость. Именно она необходима для предупреждения войн.
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«Это важно, чтобы в 2030 году мы располагали армией для будущих десятилетий, а не для прошлых», — подчеркнул президент.
Он добавил, что Франция должна мобилизовать оборонную промышленность, экономику и общество. Страна является единственным членом Евросоюза с ядерным оружием, что накладывает на нее особую ответственность.
В обновленном документе прописано, что Франция должна быть независимой и уважаемой страной, которая находится в центре стратегической автономии Европы.
Эммануэль Макрон
Франция
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