Мир 10 ноября 2022, 03:45 Макрон представил обновленную стратегию безопасности Президент Франции Макрон представил обновленную стратегию безопасности Unsplash

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Президент Франции Эмманюэль Макрон представил обновленную стратегию безопасности страны. Он раскрыл общие положения во время своего выступления перед военными на морской базе в Тулоне. Его слова привел ТАСС.

«Это настоящее перевооружение нации, которое мы начали пять лет назад, и я могу сказать, что все обещания были сдержаны. Проект закона о военной программе на 2023 год продолжает эту линию», — заявил французский лидер.

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Как отметил Макрон, если раньше мира пытались добиться с помощью создания взаимной зависимости, теперь на первый план выходит желание обрести независимость. Именно она необходима для предупреждения войн.

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«Это важно, чтобы в 2030 году мы располагали армией для будущих десятилетий, а не для прошлых», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Франция должна мобилизовать оборонную промышленность, экономику и общество. Страна является единственным членом Евросоюза с ядерным оружием, что накладывает на нее особую ответственность.

В обновленном документе прописано, что Франция должна быть независимой и уважаемой страной, которая находится в центре стратегической автономии Европы.