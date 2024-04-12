Глава эстонского министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс объявил, что Русскую православную церковь нужно признать «террористической организацией». Со своей инициативой он планирует обратиться к парламенту республики, чтобы впоследствии прекратить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата. В РПЦ слова главы эстонского ведомства назвали театром абсурда и возвращением во времена религиозных войн. Зачем прибалтийские политики следуют принципу «назло маме отморожу уши» и выставляют себя на посмешище в глазах собственных граждан, разбирался «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы, профессор: это основание для наказания

В Эстонии православных в несколько раз больше, чем лютеран. Обычный эстонец в лучшем случае бывает в церкви три раза: туда приносят маленького ребенка, он проходит в церкви свадебный обряд, иногда его приносят туда уже в гробу. Вот и набирается три посещения.

Все лютеранские церкви не имеют влияния. А вот Московский патриархат в последние 30 лет служит объединяющим центром для русскоговорящего населения и даже части эстонцев, потому что они православные, причем именно Московского патриархата. Речь идет примерно о 200-250 тысячах активных последователей Московского патриархата.

Православная церковь на этих землях появилась примерно за четыре века до эстонского государства. Поэтому когда какой-то эстонский министр, чей дедушка жил и работал в свинарнике, заявляет, что православная церковь — террористическая организация, он поступает, мягко говоря, не очень вежливо. Это достаточное основание для следующего, юридически оформленного, наказания.

Давление на православную церковь идет давно. Мы должны с вами понимать, что наше государство должно ответить всей своей мощью. Я имею в виду политическую и экономическую мощь. Про военную я ничего не сказал…