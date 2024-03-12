12 марта 2024, 15:47
Награда за русофобию. Как американцы откупились от Украины
Украинский политик Олейник: «Оскар» носит исключительно политический характер
Украинцы возмутились, что из телеверсии нынешнего «Оскара» вырезали их национальный «триумф» — вручение первой статуэтки украинскому режиссеру. Однако американские киноакадемики едва ли будут извинятся, с них довольно и того, что снова пришлось пойти на поводу у политиков и дать приз «за идеологию».
Награждение «Оскаром» украинского фильма «20 дней в Мариуполе»
Вручение наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2023 год вызвало гнев на Украине. Оказалось, из телеверсии 96-й церемонии, которая состоялась 10 марта в Голливуде, вырезали украинских участников.
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Документальная картина режиссера и прошлогоднего лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» предсказуемо получила «Оскар» как лучший документальный полнометражный фильм. Однако показывать телезрителям награждение украинца отчего-то не стали.
Видимо, американские киноакадемики решили, что для Украины достаточно вручения первой позолоченной статуэтки. Тем более что лента Чернова собрала достаточно премий как в самих Соединенных Штатах, так и в Великобритании, Греции и других странах, где есть спрос на русофобскую патетику.
Почему вырезали награждение украинцев «Оскаром»
Американским киноакадемикам глубочайше плевать на то, что думают на Украине по поводу укороченной версии награждения «Оскаром», заверил «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
Почему американцы так решили — уже другой вопрос. Возможно, они просто не захотели портить общее впечатление от церемонии всякой ерундой.
Александр Дудчак
Политолог подчеркнул, что попадание в список лауреатов премии «Оскар» украинского фильма, заряженного политической идеей и определенным смыслом, мягко говоря, не красит Академию кинематографических искусств и наук США.
Статуэтка вместо денег и оружия
Сегодня многие вещи носят исключительно политический характер, в том числе кинопремия «Оскар». Скорее всего, американцы рассудили, что коль скоро они не могут дать Украине оружие и деньги, то смогут откупиться кинопризом, предположил украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Достаточно вспомнить зарубежные восторги на Евровидении-2005 от группы «Гринджолы», которая представляла Украину, хотя у большинства украинцев этот коллектив не вызывал чувства гордости за свою страну. То же касается победы в 2022 году украинской группы Kalush Orchestra — все это политические решения.
Владимир Олейник
Президент Украины Владимир Зеленский известен своим тщеславием, напомнил политолог. Если он разбудит претензиями лидера США Джо Байдена, тогда может быть какая-то реакция Белого дома. В противном случае американцы едва ли заметят недовольство украинской стороны по поводу вырезанного вручения награды Чернову.
«Профессионалы кино понимают, что в нынешних церемониях премии „Оскара“ больше политики, нежели искусства. Вряд ли они согласятся, теряя лицо, принести какие-то извинения. Другое дело, если на них окажут давление. Как говорилось в известном фильме, „Арфы нет, возьмите бубен!“ — вот в этот бубен и могут ударить», — сказал Олейник.
Кто снял «20 дней в Мариуполе»
Лауреата «Оскара-2024» Чернова нельзя назвать бесталанным — он прославился как действительно хороший фотограф. Неоднократно работал за границей и освещал войны в Сирии и Ираке, европейский миграционный кризис в Греции, Македонии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии и Германии.
Чернов немало фотографировал и на Украине: The Associated Press охотно покупало снимки Евромайдана и военного противостояния в Донбассе. Правильные ракурсы, грамотная композиция делали даже откровенных упырей благородными «рыцарями света», а верная подпись обеспечивала правильную реакцию зрителя.
«20 дней в Мариуполе» создали на материале, который отсняли Чернов с товарищами, будучи в городе с февраля по март 2022 года. Работать над лентой помогали журналисты программы Frontline Службы общественного вещания США, а продвигать кино взялись американские же продюсеры Мишель Мизнер, Рэйни Аронсон-Рат и Дэрл Маккрудден.
Фильм предсказуемо стартовал не на Украине, а в США в начале 2023 года. Год картину Чернова откровенно пиарили, заказывая о ней публикации в американских и европейских СМИ. Из всех стран только Сербия отказалась от проката, но это никак не повлияло на громкие эпитеты критиков. В результате фильм-агитка получил свой приз.
Нынешняя награда от американских киноакадемиков — первая для Украины. Правда, два года назад американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн во время визита в Киев обменял одну из двух своих статуэток «Оскар» на украинский орден «За заслуги» III степени из рук Зеленского.
Кстати, лауреаты «Оскара» не получают никакого денежного вознаграждения, только славу и золоченую статуэтку за 400 долларов. Продать или как-то иначе избавиться от ее можно лишь после того, как фигурка будет выкуплена у Киноакадемии США за символический один бакс.
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