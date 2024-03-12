Мир 12 марта 2024, 15:47 Награда за русофобию. Как американцы откупились от Украины Украинский политик Олейник: «Оскар» носит исключительно политический характер Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинцы возмутились, что из телеверсии нынешнего «Оскара» вырезали их национальный «триумф» — вручение первой статуэтки украинскому режиссеру. Однако американские киноакадемики едва ли будут извинятся, с них довольно и того, что снова пришлось пойти на поводу у политиков и дать приз «за идеологию».

Награждение « Оскаром » украинского фильма « 20 дней в Мариуполе »

Вручение наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2023 год вызвало гнев на Украине. Оказалось, из телеверсии 96-й церемонии, которая состоялась 10 марта в Голливуде, вырезали украинских участников.

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Документальная картина режиссера и прошлогоднего лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» предсказуемо получила «Оскар» как лучший документальный полнометражный фильм. Однако показывать телезрителям награждение украинца отчего-то не стали.

Видимо, американские киноакадемики решили, что для Украины достаточно вручения первой позолоченной статуэтки. Тем более что лента Чернова собрала достаточно премий как в самих Соединенных Штатах, так и в Великобритании, Греции и других странах, где есть спрос на русофобскую патетику.

Режиссер Мстислав Чернов (в центре) с продюсерами Рэйни Аронсон-Рат и Мишель Мизнер на 96-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», Голливуд, 10 марта 2024 года. Фото: Burt Harris / Global Look Press

Почему вырезали награждение украинцев «Оскаром»

Американским киноакадемикам глубочайше плевать на то, что думают на Украине по поводу укороченной версии награждения «Оскаром», заверил «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Почему американцы так решили — уже другой вопрос. Возможно, они просто не захотели портить общее впечатление от церемонии всякой ерундой. Александр Дудчак

Политолог подчеркнул, что попадание в список лауреатов премии «Оскар» украинского фильма, заряженного политической идеей и определенным смыслом, мягко говоря, не красит Академию кинематографических искусств и наук США.

Статуэтка вместо денег и оружия

Сегодня многие вещи носят исключительно политический характер, в том числе кинопремия «Оскар». Скорее всего, американцы рассудили, что коль скоро они не могут дать Украине оружие и деньги, то смогут откупиться кинопризом, предположил украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Достаточно вспомнить зарубежные восторги на Евровидении-2005 от группы «Гринджолы», которая представляла Украину, хотя у большинства украинцев этот коллектив не вызывал чувства гордости за свою страну. То же касается победы в 2022 году украинской группы Kalush Orchestra — все это политические решения. Владимир Олейник

Президент Украины Владимир Зеленский известен своим тщеславием, напомнил политолог. Если он разбудит претензиями лидера США Джо Байдена, тогда может быть какая-то реакция Белого дома. В противном случае американцы едва ли заметят недовольство украинской стороны по поводу вырезанного вручения награды Чернову.

«Профессионалы кино понимают, что в нынешних церемониях премии „Оскара“ больше политики, нежели искусства. Вряд ли они согласятся, теряя лицо, принести какие-то извинения. Другое дело, если на них окажут давление. Как говорилось в известном фильме, „Арфы нет, возьмите бубен!“ — вот в этот бубен и могут ударить», — сказал Олейник.

Создатели «20 дней в Мариуполе» принимают премию «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм, Голливуд, 10 марта 2024 года. Фото: Richard Harbaugh / Phil McCarten / Global Look Press

Кто снял «20 дней в Мариуполе»

Лауреата «Оскара-2024» Чернова нельзя назвать бесталанным — он прославился как действительно хороший фотограф. Неоднократно работал за границей и освещал войны в Сирии и Ираке, европейский миграционный кризис в Греции, Македонии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии и Германии.

Чернов немало фотографировал и на Украине: The Associated Press охотно покупало снимки Евромайдана и военного противостояния в Донбассе. Правильные ракурсы, грамотная композиция делали даже откровенных упырей благородными «рыцарями света», а верная подпись обеспечивала правильную реакцию зрителя.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава администрации президента Андрей Ермак по видеосвязи беседуют с режиссером Мстиславом Черновым, Киев, 8 марта, 2024 года. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«20 дней в Мариуполе» создали на материале, который отсняли Чернов с товарищами, будучи в городе с февраля по март 2022 года. Работать над лентой помогали журналисты программы Frontline Службы общественного вещания США, а продвигать кино взялись американские же продюсеры Мишель Мизнер, Рэйни Аронсон-Рат и Дэрл Маккрудден.

Фильм предсказуемо стартовал не на Украине, а в США в начале 2023 года. Год картину Чернова откровенно пиарили, заказывая о ней публикации в американских и европейских СМИ. Из всех стран только Сербия отказалась от проката, но это никак не повлияло на громкие эпитеты критиков. В результате фильм-агитка получил свой приз.

Американский актер Шон Пенн с орденом «За заслуги» III степени и президент Украины Владимир Зеленский со статуэткой премии «Оскар», Киев, 8 ноября 2022 года. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press

Нынешняя награда от американских киноакадемиков — первая для Украины. Правда, два года назад американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн во время визита в Киев обменял одну из двух своих статуэток «Оскар» на украинский орден «За заслуги» III степени из рук Зеленского.

Кстати, лауреаты «Оскара» не получают никакого денежного вознаграждения, только славу и золоченую статуэтку за 400 долларов. Продать или как-то иначе избавиться от ее можно лишь после того, как фигурка будет выкуплена у Киноакадемии США за символический один бакс.