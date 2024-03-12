Мир 12 марта 2024, 01:01 Награждение украинского фильма вырезали из телеверсии «Оскара» Награждение украинской ленты с фейками о Мариуполе убрали из телеверсии «Оскара» Freepik

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Момент вручения награды украинским документалистам за фильм «20 дней в Мариуполе» вырезали из международной телеверсии церемонии «Оскар». Об этом заявил украинский телеканал «Общественное».

«Организаторы вырезали номинацию „Лучший полнометражный документальный фильм“, в которой победил фильм „20 дней в Мариуполе“ украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии „Оскар“», — сообщил телеканал.

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Журналисты добавили, что уже выразили возмущение организаторам премии, а канал показал зрителям полную версию церемонии.

При этом украинскую картину активно пиарили в США. В ней собрали фейки о действиях российской армии в Мариуполе, которые уже давно разоблачили.

В начале февраля сообщили о выходе отечественной художественной ленты «20/22», посвященной событиям специальной военной операции, причем съемки картины прошли на территории Мариуполя. В основе сюжета история молодой пары, которые оказались по две стороны баррикад после начала СВО.