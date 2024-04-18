Мир 18 апреля 2024, 13:37 «Аль-Каида» по-украински. Очередной монстр Запада угрожает своему создателю Украинский политик Олейник предрек Зеленскому судьбу Усамы бен Ладена Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Литве, 2023 год. Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

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Украина требует от НАТО обещанной помощи деньгами и оружием. Последнее согласны брать даже в аренду. Вот только дураков нет: все помнят, как горели танки Leopard и Abrams, подбитые российскими военными. Запад все яснее понимает, что создал из украинской власти чудовище вроде «Аль-Каиды»*. И скоро оно попытается тяпнуть зубами хозяина.

НАТО обсудит помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Совета Украина — Североатлантический альянс на уровне министров обороны. Там планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны и боеприпасов ВСУ.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил встречу, анонсированную Зеленским, и призвал премьер-министров Дании, Чехии и Нидерландов активнее помогать Киеву, пусть даже и в ущерб собственной безопасности. Он выразил уверенность, что союзники способны поделиться с украинской стороной системами ПВО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад дать хотя бы в аренду две системы противовоздушной обороны Patriot и одну наземную систему «земля — воздух» среднего радиуса действия FSAF SAMP/T. Как и чем будут расплачиваться украинцы в случае повреждения чужого имущества, чиновник не рассказал.

Украина хочет обещанное

Зеленский, по сути, поставил ультиматум НАТО и в какой-то мере он прав. Ведь когда украинскую власть подбивали на конфликт с Россией, Запад обещал дать все необходимое, напомнил «360» украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Тот же экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказал не только свою точку зрения по стамбульским соглашениям, но и президента США Джо Байдена: «Не подписывать! Воевать! Дадим немерено денег, оружия!» — и так далее. Потом все пошло не так, поскольку воевать за чужие деньги — это надо быть полным идиотом. Владимир Олейник

Политик привел свежие данные за март: доходы Украины составили 555 миллиардов гривен. Из них 70% — это деньги, которые одолжили. То есть экономика и таможня страны дали только 30%.

За апрель и май показатели будут еще хуже, ведь был нанесен удар по основным энергетическим объектам, производство замедлится или остановится.

«Поэтому Зеленский будет требовать от партнеров американские ЗРК Patriot, снаряды, патроны, которых дефицит страшный, и, конечно, деньги. Он будет мотивировать тем, что закон о мобилизации все-таки приняли, а под него необходимо где-то 10-13 миллиардов долларов, чтобы обуть, одеть, вооружить сотни тысяч новых солдат», — пояснил Олейник.

Солдат ВСУ перед могилами погибших украинских военных. Фото: David Young / Global Look Press

Путь «Аль-Каиды»*

Зеленский и его соратники начали проводить политику шантажа, заметил собеседник «360». Так, глава украинского МИД Кулеба на своей странице в соцсетях заявил, что нужно «не бояться ставить друзей в неудобное положение», и пообещал вытянуть их из зоны комфорта, так как это цена выживания.

Что значит «выводить из зоны комфорта»? Например, удары по Запорожской атомной электростанции. Но это вовсе не является каким-то исключением. Вспомните, кто создал «Аль-Каиду»*? Американцы. А против кого они направляли этих террористов? Против СССР. Вот только потом монстр начал нападать на тех, кто дал ему жизнь. Владимир Олейник

Зеленский идет по проторенной дороге. Он говорит: нет, мы не согласны умирать сами, мы будем вас шантажировать.

Поэтому не исключено, что американцы на каком-то этапе поступят с украинским президентом и его командой так же, как с Усамой бен Ладеном и его приверженцами, заключил Олейник.

* Запрещенная в России террористическая организация